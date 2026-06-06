Resep Crab Croquette, Camilan Renyah Isi Crabstick yang Creamy dan Lumer di Dalam

Potret crab croquette dengan crabstick, susu, dan sayuran (Instagram @hulyatirfani)
JawaPos.com - Bagi pencinta camilan gurih ala Jepang atau western food, Crab Croquette bisa menjadi salah satu menu yang wajib dicoba. Hidangan ini memiliki tekstur renyah di bagian luar, tetapi lembut dan creamy di bagian dalam. Tak heran jika croquette sering menjadi favorit karena menghadirkan kombinasi tekstur yang memanjakan lidah.
Melalui unggahan Instagram @hulyatirfani, dibagikan resep Crab Croquette yang dibuat menggunakan crabstick, sayuran, dan saus krim sederhana berbahan susu. Hasilnya adalah camilan gurih yang cocok dinikmati sebagai teman minum teh, lauk pendamping, atau bahkan ide bekal yang berbeda dari biasanya.
Meski terlihat seperti camilan restoran, proses pembuatannya cukup mudah dan bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Croquette merupakan makanan berbentuk bulat atau lonjong yang berisi adonan lembut berbahan kentang, daging, seafood, atau sayuran. Adonan kemudian dibalut tepung panir dan digoreng hingga berwarna keemasan.
Pada resep ini, crabstick menjadi bahan utama yang memberikan cita rasa gurih khas seafood. Dipadukan dengan wortel, bawang bombai, dan susu, hasil akhirnya terasa creamy sekaligus kaya rasa.
Karena teksturnya yang lembut di dalam dan renyah di luar, croquette sering menjadi camilan favorit anak-anak maupun orang dewasa.
Bahan Crab Croquette
Bahan Utama
1/2 buah bawang bombai, cincang halus
1/2 buah wortel, parut
1 batang daun bawang, iris tipis
100 gram crabstick, suwir
2 sdm tepung terigu
250 ml susu UHT
1/2 sdt garam
1/2 sdt kaldu bubuk
1/3 sdt lada bubuk
1 sdt gula
Bahan Baluran
Tepung terigu secukupnya
1 butir telur, kocok lepas
Tepung panir secukupnya
Cara Membuat Crab Croquette
1. Panaskan sedikit minyak di atas wajan.
2. Tumis bawang bombai hingga harum dan layu.
3. Masukkan wortel parut dan daun bawang, lalu aduk rata.
4. Tambahkan crabstick yang sudah disuwir.
5. Masak beberapa menit hingga semua bahan tercampur.
6. Masukkan tepung terigu, aduk hingga rata.
7. Tuang susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tidak menggumpal.
8. Tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan gula.
9. Masak hingga adonan mengental dan dapat dipulung.
10. Angkat lalu dinginkan sepenuhnya.
11. Setelah dingin, bentuk adonan sesuai selera, bisa bulat atau lonjong.
12. Baluri dengan tepung terigu.
13. Celupkan ke dalam telur kocok.
14. Gulingkan ke tepung panir hingga seluruh permukaan tertutup rata.
15. Simpan di kulkas sekitar 15–30 menit agar lapisan panir lebih menempel.
16. Goreng dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan.
17. Angkat dan tiriskan.
18. Sajikan selagi hangat.
Pastikan adonan benar-benar dingin sebelum dibentuk. Adonan yang masih panas cenderung lembek dan sulit dipulung.
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