Resep Scotch Egg Daging Sapi, Olahan Daging Kurban yang Praktis dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Masih punya stok daging kurban di rumah dan bingung ingin diolah menjadi menu apa? Selain dibuat sate, semur, atau rendang, daging sapi juga bisa diolah menjadi Scotch Egg, hidangan unik berupa telur rebus yang dibalut daging cincang lalu digoreng hingga renyah.

Melalui unggahan Instagram @danismasak, resep Scotch Egg ini dibuat dengan bahan sederhana dan bumbu yang praktis. Cukup menggunakan daging sapi giling yang dipadukan dengan bawang bombay, daun kucai, dan Italian herbs, hidangan ini sudah mampu menghasilkan cita rasa gurih dan aroma rempah yang menggugah selera.

Menariknya, Scotch Egg tidak hanya cocok dijadikan lauk pendamping nasi, tetapi juga bisa dinikmati sebagai camilan mengenyangkan. Sajikan bersama sambal favorit atau saus pilihan untuk sensasi rasa yang lebih nikmat.

Scotch Egg merupakan makanan yang berasal dari Inggris. Hidangan ini terdiri dari telur rebus yang dibungkus dengan lapisan daging cincang berbumbu, kemudian dilapisi tepung dan digoreng hingga keemasan.

Saat dibelah, bagian tengahnya menampilkan telur rebus yang dikelilingi lapisan daging gurih. Kombinasi tekstur renyah di luar, daging yang juicy, dan telur yang lembut membuat makanan ini banyak digemari di berbagai negara.

Versi yang dibagikan oleh @danismasak menggunakan daging sapi giling, tetapi resep ini juga bisa dibuat menggunakan daging ayam giling sesuai selera.

Bahan Scotch Egg

Bahan Utama

500 gram daging sapi giling

1/2 buah bawang bombay, cincang halus dan tumis

2 sdm daun kucai, iris kecil

3 sdm Italian herbs

Telur ayam rebus secukupnya

Bahan Pelapis

Tepung terigu secukupnya

Telur kocok secukupnya

Tepung roti secukupnya

Cara Membuat Scotch Egg

1. Rebus telur hingga matang, lalu kupas kulitnya dan sisihkan.

2. Tumis bawang bombay hingga harum dan layu.

3. Dalam wadah besar, campurkan daging sapi giling, bawang bombay tumis, daun kucai, dan Italian herbs.

4. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

5. Ambil secukupnya adonan daging, pipihkan di telapak tangan.

6. Letakkan satu butir telur rebus di tengah adonan.

7. Bungkus telur hingga seluruh permukaannya tertutup daging.

8. Bentuk bulat dan rapikan.

9. Lakukan hingga semua bahan habis.

10. Simpan di dalam kulkas selama sekitar 30 menit agar adonan lebih set dan tidak mudah lepas saat digoreng.

11. Gulingkan Scotch Egg ke tepung terigu hingga rata.

12. Celupkan ke dalam telur kocok.

13. Baluri dengan tepung roti hingga seluruh permukaannya tertutup sempurna.

14. Goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga berwarna keemasan dan matang merata.

15. Angkat lalu tiriskan.

16. Sajikan hangat bersama saus atau sambal favorit.