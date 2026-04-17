8 Rekomendasi Mangut Enak di Semarang: Kuliner Khas Asap Pedas dengan Cita Rasa Ala Pesisir

Rekomendasi tempat kuliner mangut enak di Semarang. / freepik
JawaPos.com – Kota Semarang dikenal sebagai salah satu surga kuliner di Jawa Tengah yang kaya akan cita rasa otentik.
Salah satu hidangan yang paling ikonik dan wajib dicicipi saat berada di Semarang adalah mangut, olahan ikan berbumbu santan dengan rempah yang khas.
Mangut hadir dalam berbagai varian mulai dari ikan manyung, belut, hingga pe, masing-masing dengan keunikan rasa tersendiri.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia Pada Jumat (17/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner mangut enak di Semarang.
1. Warung Kepala Manyung Bu Fat
Warung Kepala Manyung Bu Fat adalah salah satu destinasi mangut paling terkenal di Kota Semarang dengan menu unggulan berupa kepala ikan manyung yang gurih dan lezat.
Selain mangut, tersedia juga menu lain seperti cumi, kerang, dan berbagai olahan sayuran, berlokasi di Jalan Ariloka, Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 20.00 WIB.
2. Warung Mangut Welut Hj Nasimah Sampangan
Warung Mangut Welut Hj Nasimah Sampangan menawarkan beragam pilihan menu mulai dari mangut belut, mangut pe, cumi, garang asem, hingga opor ayam yang semuanya dimasak dengan bumbu khas.
Tersedia pula menu tidak pedas untuk anak-anak, berlokasi di Jalan Menoreh Raya No. 10B, Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, dan buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 17.00 WIB.
