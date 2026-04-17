13 Kuliner Soto di Semarang dengan Topping Melimpah, Aroma Khas Menggoda dan Rasa Tak Ada Duanya

JawaPos.com – Kota Semarang dikenal sebagai salah satu kota dengan tradisi kuliner yang kaya dan beragam di Jawa Tengah.

Salah satu hidangan yang paling ikonik dan selalu dicari di Semarang adalah soto, sajian berkuah gurih yang hadir dalam berbagai versi khas.

Dari soto ayam kampung hingga soto sapi, masing-masing warung menawarkan cita rasa unik yang membedakannya satu sama lain.

Dilansir dari laman Go Travelly dan tripzilla.id Pada Jumat (17/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner soto enak di Semarang.

1. Soto Bangkong

Soto Bangkong menyajikan kuah berwarna kecoklatan dengan campuran kecap buatan sendiri yang menghasilkan cita rasa khas dan berbeda dari soto pada umumnya.

Tersedia pilihan nasi terpisah atau dicampur langsung ke dalam mangkuk dengan harga mulai Rp16.000, berlokasi di Ruko Bangkong Plaza, Jalan Brigjen Katamso No. 1, Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, dan buka setiap hari pukul 07.00–22.00 WIB.

2. Soto Ayam Pak Ra'an

Soto Ayam Pak Ra'an adalah warung soto legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1970 dengan resep turun-temurun yang menjaga keaslian cita rasanya.