Resep Lazy Coffee Buns Air Fryer, Roti Kopi Praktis dengan Topping Creamy

JawaPos.com - Roti kopi selalu punya daya tarik tersendiri dengan aroma khas yang menggoda dan tekstur lembut yang memanjakan. Kini, kamu bisa membuat versi praktisnya di rumah tanpa oven, cukup menggunakan air fryer.



Dilansir dari @quiambaochelsea, resep lazy coffee buns ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati roti kopi tanpa proses yang ribet. Dengan bahan sederhana dan waktu singkat, hasilnya tetap lezat dengan topping kopi yang creamy dan harum.



Menu ini juga fleksibel karena bisa dikreasikan dengan berbagai isian sesuai selera, menjadikannya camilan yang pas untuk dinikmati kapan saja.



Bahan-bahan:

35 gram mentega tawar, lembut

25 gram gula pasir

1 butir telur kecil (suhu ruang)

35 gram tepung terigu serbaguna

2 sdm air

2 sachet kopi bubuk (±4 gram)

1 sdt vanila



Isian:

Mentega asin secukupnya

Alternatif isian lain sesuai selera



Cara Membuat:

1. Siapkan wadah, lalu campurkan mentega dan gula pasir, aduk hingga lembut.

2. Tambahkan telur, lalu aduk hingga tercampur rata.

Masukkan tepung terigu, air, kopi bubuk, dan vanila.

3. Aduk hingga menjadi adonan yang halus dan sedikit kental.

4. Siapkan roti atau adonan dasar, lalu beri isian mentega asin di bagian tengah.

5. Tuang atau oleskan adonan kopi di atas permukaan roti sebagai topping.

6. Panaskan air fryer pada suhu 175°C.

7. Masukkan roti ke dalam air fryer dan masak selama 8-10 menit hingga topping matang.

9. Angkat dan sajikan selagi hangat.



Tips Agar Lebih Nikmat:

- Gunakan mentega suhu ruang agar mudah tercampur.

- Jangan terlalu lama memasak agar roti tidak kering.

- Bisa tambahkan topping keju atau cokelat untuk variasi rasa.

- Sajikan hangat untuk aroma kopi yang lebih terasa.



Lazy coffee buns ini menjadi solusi praktis untuk menikmati roti kopi tanpa perlu teknik rumit. Aroma kopi yang khas dipadukan dengan tekstur lembut membuat camilan ini sulit ditolak.



Dikutip dari @quiambaochelsea, resep ini membuktikan bahwa membuat roti enak tidak selalu membutuhkan alat dan proses yang kompleks. Dengan air fryer dan bahan sederhana, kamu sudah bisa menghadirkan camilan spesial di rumah. Yuk, coba sekarang!