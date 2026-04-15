5 Spot Kuliner Wedang Ronde Paling Mantap di Jogja dengan Isian Melimpah Kuah Jahe yang Juara

JawaPos.com – Yogyakarta bukan hanya terkenal dengan wisata budayanya, tetapi juga kaya akan kuliner tradisional yang menggugah selera.

Salah satu minuman tradisional yang paling dicari di Jogja adalah wedang ronde, minuman jahe hangat dengan isian kenyal yang memanjakan tenggorokan.

Wedang ronde sangat cocok dinikmati saat malam hari, terutama ketika cuaca terasa dingin dan tubuh membutuhkan kehangatan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan ubuvilla.com pada Rabu (15/4), berikut lima rekomendasi tempat kuliner wedang ronde enak di Jogja.

1. Ronde Mbah Payem

Ronde Mbah Payem adalah salah satu wedang ronde paling legendaris di Yogyakarta, telah berdiri sejak tahun 1965 dan pernah menjadi langganan Presiden kedua RI, Soeharto.

Dibuat dengan cara tradisional, wedang ronde ini memadukan bola ketan kenyal, kolang kaling berwarna merah muda, kacang gurih, dan kuah jahe yang hangat khas.

Resep racikannya telah diwariskan dari generasi ke generasi tanpa menggunakan bahan pengawet, menjaga keaslian cita rasanya hingga kini.

Kedai ini berlokasi di Jalan Kauman, sebelah barat Alun-Alun Yogyakarta, dan mulai buka setiap malam pukul 19.30.