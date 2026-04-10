Kids Friendly, 13 Cafe Ramah Anak di Malang dengan Playground Seru dan Pilihan Beragam Menu

JawaPos.com – Kota Malang dikenal memiliki banyak pilihan cafe dengan konsep yang ramah dan menyenangkan untuk anak-anak.

Berbagai tempat hadir dengan fasilitas bermain, taman hijau, hingga desain interior yang unik dan instagramable.

Tidak hanya soal suasana, menu makanan dan minuman yang ditawarkan pun beragam dengan harga yang terjangkau.

Dilansir dari laman Go Travelly dan outbounddimalang.com pada Jumat (10/4), berikut 13 rekomendasi cafe ramah anak di Malang.

1. Wuffy Space

Cafe ini mengusung konsep playground, workspace, dan library dalam satu tempat dengan dekorasi warna-warni yang ceria.

Fasilitas bermain yang tersedia antara lain kolam bola, area berkemah bertema sirkus dan bawah laut, perosotan, ayunan, kuda-kudaan, jungkat-jungkit, dan lapangan basket.

Terdapat pula library room yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong minat baca anak.