16 Rekomendasi Cafe Dekat Stasiun Malang yang Nyaman Cocok Buat Transit Santai

JawaPos.com – Kota Malang menyimpan banyak pilihan cafe yang letaknya strategis tak jauh dari stasiun kereta.

Berbagai konsep hadir mulai dari nuansa vintage, taman hijau, hingga tempat dengan pemandangan langsung ke jalur kereta api.

Setiap cafe menawarkan keunikannya tersendiri, baik dari segi menu, suasana, maupun desain interior yang instagramable.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Jumat (10/4), berikut 16 rekomendasi cafe dekat stasiun Malang.

1. Lima Sebelas Coffee

Cafe ini menyuguhkan daya tarik utama berupa pemandangan lalu lalang kereta api yang bisa dinikmati dari area outdoor maupun indoor.

Menu makanan yang tersedia antara lain tahu petis, french fries, bakmie ayam, dan pindang patin.

Pilihan minumannya meliputi milk tea, iced strawberry coffee, passion fruit soda, dan americano.