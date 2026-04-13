11 Rekomendasi Restoran di Kota Batu untuk Kuliner Keluarga, View Alamnya Bikin Betah Lama-Lama

JawaPos.com – Kota Batu menyimpan banyak pilihan restoran keluarga yang nyaman dan lezat untuk dikunjungi bersama orang tersayang.

Dari warung lesehan bernuansa alam hingga restoran modern dengan pemandangan indah, kuliner keluarga di Batu hadir dengan konsep yang sangat beragam.

Bagi kamu yang sedang merencanakan makan bersama keluarga di Batu, daftar restoran berikut bisa jadi panduan yang sangat membantu.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Senyum World Hotel pada Senin (13/4), berikut 11 rekomendasi tempat kuliner Malam Batu.

1. Wisata Warung Wareg

Rumah makan ini berlokasi di Jalan Raya Dieng Nomor 9, Sidomulyo, Kecamatan Batu, dengan suasana pedesaan khas berupa saung bambu dan taman terbuka yang hijau dan sejuk.

Menu yang tersedia sangat beragam, mulai dari gurame crispy, gurame bangkok, nila bakar mentega, lele bakar manis, olahan udang, sambelan, ayam goreng, tahu tempe goreng, hingga tumis sayur.

Area makannya luas dengan pilihan lesehan maupun meja biasa, dilengkapi parkiran luas dan akses mudah sehingga sangat nyaman untuk rombongan keluarga besar.

2. Waroeng Bamboe Lesehan Sidomulyo