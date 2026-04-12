20 Kuliner Pizza di Malang yang Bikin Lidah Serasa Liburan ke Italia, Nagih Sejak Gigitan Pertama

JawaPos.com – Kota Malang terus berkembang sebagai destinasi kuliner pizza dan hidangan Italia yang semakin beragam dan menarik.

Dari restoran lokal bertema kekinian hingga jaringan pizza internasional, kuliner Italia di Malang hadir dalam berbagai pilihan yang menggugah selera.

Setiap tempat pizza di Malang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari topping kreatif hingga cara memasak dengan tungku kayu bakar.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Labiru Tour pada Minggu (12/4), berikut 20 rekomendasi tempat kuliner pizza terenak di Malang.

1. Warung Luigi

Tempat ini menjadi salah satu pilihan populer di kalangan anak muda dengan interior yang cozy dan beragam pilihan topping pizza yang menarik.

Selain pizza, tersedia juga berbagai menu hidangan khas Italia lainnya yang bisa dipesan sesuai selera.

2. Cissipizza