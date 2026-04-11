Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

JawaPos.com – Bakso adalah salah satu kuliner paling dicintai warga Surabaya, hadir dalam berbagai varian dari yang klasik hingga kreasi unik berisi keju, jamur, dan sumsum.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga depot legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun, bakso Surabaya selalu punya daya tarik tersendiri yang membuat siapa saja ingin mencobanya.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari ukuran bakso, jenis isian, kuah yang gurih, hingga konsep self service yang unik.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Sabtu (11/4), berikut 17 rekomendasi tempat kuliner bakso di Surabaya.

1. Bakso Solo Rindu Malam

Warung bakso yang berlokasi di ujung Jl. Adityawarman ini dikenal luas berkat kuah bakso yang segar dan menggugah selera di setiap tegukan.

Keistimewaan uniknya adalah adanya hiburan live music keroncong pada jam-jam tertentu yang membuat suasana makan semakin menyenangkan.

Tempatnya luas dan rapi, cocok untuk makan bersama rombongan yang ingin menikmati bakso sambil bersantai.