Nola Amalia Rosyada
11 April 2026, 01.46 WIB

Resep Honey Garlic Butter Chicken: Juicy, Manis Gurih, Auto Nambah

Potret honey garlic butter chicken yang juicy dan gurih. (Sumber: instagram.com/@hendrikpyong)

JawaPos.com - Kalau lagi pengen masak ayam yang simpel tapi rasanya kayak di resto, Honey Garlic Butter Chicken dari @hendrikpyong ini wajib banget dicoba.

 
Dari tampilannya aja udah menggoda, ayam yang juicy dilapisi saus mengkilap dengan perpaduan madu dan butter yang bikin ngiler.

Seperti yang ditulis, "Ayam yg juicy & tasty ketemu saus nya yg manis gurih, behhhh mantappp polli!" dan itu bener banget.
 
Rasa manis dari madu berpadu sempurna dengan gurihnya butter dan kecap asin, ditambah aroma bawang putih yang khas bikin hidangan ini jadi comfort food yang sulit ditolak.

Menu ini juga praktis banget. Tekniknya sederhana: ayam dimasak hingga crispy di luar tapi tetap juicy di dalam, lalu dilumuri saus yang dimasak sampai mengental. Hasil akhirnya adalah ayam yang glossy, legit, dan super flavorful.

Cocok banget buat makan siang, makan malam, atau bahkan jadi menu andalan kalau lagi masak buat keluarga. Dijamin semua bakal suka.
 
Bahan-bahan
Bahan Utama:
4-6 pcs paha ayam fillet
5 siung bawang putih (cincang)
20 gr unsalted butter 

Saus:
4 sdm madu
2 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
1 sdt kaldu jamur
1 sdt lada putih
50 ml air

Cara Membuat
1. Bumbui Ayam
Beri ayam dengan garam dan lada hitam secukupnya. Diamkan sebentar agar meresap.
2. Siapkan Saus
Campurkan semua bahan saus dalam satu wadah, aduk rata.
3. Masak Ayam
Panggang atau goreng ayam hingga bagian luarnya crispy dan matang sempurna. Angkat dan tiriskan.
4. Tumis Bawang Putih
Di pan yang sama, masukkan butter hingga meleleh. Tumis bawang putih sampai harum.
5. Masukkan Saus
Tuang campuran saus, masak hingga mulai mengental dan sedikit caramelized.
6. Campurkan Ayam
Masukkan ayam ke dalam saus, aduk hingga semua bagian terlapisi dengan sempurna.
7. Sajikan
Masak sebentar sampai saus meresap, lalu angkat dan siap disajikan.

Tips Biar Makin Juara
- Gunakan paha ayam biar lebih juicy dibanding dada
- Masak saus dengan api kecil supaya tidak gosong dan bisa caramelized sempurna
- Tambahkan wijen atau parsley sebagai garnish biar makin cantik

Menu ini benar-benar definisi “simple tapi enak banget”. Dengan bahan yang mudah didapat dan langkah yang nggak ribet, kamu bisa bikin hidangan ala restoran langsung di rumah.

Perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit asin ini bikin lidah nggak cepat bosan. Apalagi kalau dimakan dengan nasi hangat, auto nambah tanpa sadar.

Buat kamu yang suka masakan praktis tapi tetap spesial, resep ini wajib masuk list recook. Dijamin jadi favorit baru di rumah!

Editor: Setyo Adi Nugroho
