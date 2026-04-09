Resep Jamue Saus Mentai Ala Cafe, Bikinnya Simpel Rasanya Creamy

Potret jamur saus mentai ala cafe yang simpel dan ekonomis. (Sumber: instagram.com/@etira.indonesia)

JawaPos.com - Siapa bilang bikin makanan ala cafe harus mahal? Dengan bahan sederhana seperti jamur dan nasi hangat, kamu sudah bisa menghadirkan hidangan lezat yang nggak kalah dari menu restoran. Resep jamur saus mentai ini cocok banget buat kamu yang ingin makan enak, hemat, dan tetap sehat di rumah.



Jamur dikenal sebagai bahan makanan yang kaya nutrisi, rendah kalori, dan memiliki tekstur yang unik. Dipadukan dengan saus mentai yang creamy dan gurih, hidangan ini jadi makin menggugah selera. Cocok untuk menu makan siang atau malam yang praktis tapi tetap spesial.



“Makan enak di rumah nggak harus mahal, yang penting pintar mengolah bahan sederhana jadi istimewa.”



Selain mudah dibuat, resep ini juga fleksibel. Kamu bisa menyesuaikan tingkat pedas atau rasa sesuai selera. Ditambah dengan saus teriyaki yang meresap ke dalam jamur, cita rasa gurihnya jadi semakin dalam dan nikmat.



Bahan Utama:

Fresh whole mushrooms (jamur kancing segar)

1 mangkok nasi putih hangat

4 siung bawang putih (cincang)

Garam secukupnya

Lada secukupnya

1 sdm saus teriyaki

Bahan Saus Mentai:

3 sdm mayonaise

1 sdm saus sambal

1 sdm saus tomat

1 sdt gula

1 sdt bubuk cabai (untuk garnish)



Cara Membuat:

1. Cuci bersih jamur, lalu tiriskan.

2. Tumis bawang putih hingga harum.

3. Masukkan jamur, aduk hingga mulai layu.

4. Tambahkan garam, lada, dan saus teriyaki, lalu masak hingga bumbu meresap.

5. Siapkan saus mentai dengan mencampurkan mayonaise, saus sambal, saus tomat, dan gula. Aduk hingga rata.

6. Tata nasi putih di mangkok, lalu beri topping jamur di atasnya.

7. Siram dengan saus mentai dan taburi bubuk cabai sebagai garnish.

8. Sajikan selagi hangat.





Tips Tambahan:

- Gunakan jamur segar agar teksturnya tetap juicy.

- Kalau suka lebih creamy, kamu bisa tambahkan keju parut di atasnya.

- Bisa juga dipanggang sebentar agar saus mentai lebih matang dan harum.



Dengan resep ini, kamu nggak perlu keluar rumah untuk menikmati menu ala cafe. Selain lebih hemat, kamu juga bisa memastikan bahan yang digunakan lebih sehat dan sesuai selera. Yuk, coba di rumah!