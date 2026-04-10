Resep Rahasia Taufiq Masih Jadi Andalan Persekat Tegal di Usia 40 Tahun

JawaPos.com - Peran pemain senior dalam sebuah tim kerap menjadi pembeda, terutama dalam situasi-situasi krusial.

Hal itu terlihat jelas pada sosok Taufiq bersama Persekat Tegal di ajang Pegadaian Championship 2025/26. Meski usianya sudah menginjak 40 tahun, performanya di lapangan masih terjaga dan konsisten.

Taufiq menjadi salah satu figur penting di lini tengah Persekat. Pengalamannya yang panjang di dunia sepak bola membuatnya mampu membaca permainan dengan baik.

Tak heran jika ban kapten sering melingkar di lengannya saat memimpin rekan-rekannya di lapangan.

Mantan pemain Persebaya dan Bali United FC itu mengaku perjalanan kariernya bersama Persekat menjadi pengalaman yang sangat berkesan.

Selain karena atmosfer tim yang positif, ia juga kembali dipertemukan dengan sosok yang tak asing dalam hidupnya.

“Saya rasa bermain untuk Persekat jadi salah satu pengalaman luar biasa. Banyak pemain muda bagus di sini, dan coach Putu Gede juga dulu rekan satu tim saya saat masih aktif bermain,” ujar Taufiq dikutip dari ileague.id.

Kehadiran pelatih yang pernah menjadi rekannya tersebut disebut turut membantu membangun komunikasi yang lebih mudah di dalam tim.