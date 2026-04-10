Andre Rizal Hanafi
10 April 2026, 22.04 WIB

Resep Rahasia Taufiq Masih Jadi Andalan Persekat Tegal di Usia 40 Tahun

Gelandang Persekat Tegal, Taufiq. (Dok ILeague)

JawaPos.com - Peran pemain senior dalam sebuah tim kerap menjadi pembeda, terutama dalam situasi-situasi krusial. 

Hal itu terlihat jelas pada sosok Taufiq bersama Persekat Tegal di ajang Pegadaian Championship 2025/26. Meski usianya sudah menginjak 40 tahun, performanya di lapangan masih terjaga dan konsisten.

Taufiq menjadi salah satu figur penting di lini tengah Persekat. Pengalamannya yang panjang di dunia sepak bola membuatnya mampu membaca permainan dengan baik.

Tak heran jika ban kapten sering melingkar di lengannya saat memimpin rekan-rekannya di lapangan.

Mantan pemain Persebaya dan Bali United FC itu mengaku perjalanan kariernya bersama Persekat menjadi pengalaman yang sangat berkesan. 

Selain karena atmosfer tim yang positif, ia juga kembali dipertemukan dengan sosok yang tak asing dalam hidupnya.

“Saya rasa bermain untuk Persekat jadi salah satu pengalaman luar biasa. Banyak pemain muda bagus di sini, dan coach Putu Gede juga dulu rekan satu tim saya saat masih aktif bermain,” ujar Taufiq dikutip dari ileague.id.

Kehadiran pelatih yang pernah menjadi rekannya tersebut disebut turut membantu membangun komunikasi yang lebih mudah di dalam tim. 

Hal ini berdampak positif terhadap kekompakan serta perkembangan para pemain muda yang ada di skuad Persekat saat ini.

Artikel Terkait
Hasil Persekat Tegal vs PSMS Medan 2-0, Klasemen Pengadaian Championship Grup Barat Kian Sengit - Image
Sepak Bola Indonesia

Hasil Persekat Tegal vs PSMS Medan 2-0, Klasemen Pengadaian Championship Grup Barat Kian Sengit

22 Februari 2026, 09.10 WIB

Prediksi Persekat Tegal vs PSMS Medan Pekan 20 Championship 2025/2026, Cek Link Live Streaming - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persekat Tegal vs PSMS Medan Pekan 20 Championship 2025/2026, Cek Link Live Streaming

22 Februari 2026, 02.57 WIB

Persik Kendal Kalah Tipis 1-0 dari Persekat Tegal, Persiapan Liga 4 Jawa Tengah Terus Berlanjut Andre Rizal Hanafi - 06 December 2025 18:30 - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kendal Kalah Tipis 1-0 dari Persekat Tegal, Persiapan Liga 4 Jawa Tengah Terus Berlanjut Andre Rizal Hanafi - 06 December 2025 18:30

07 Desember 2025, 05.13 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

