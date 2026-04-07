Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

JawaPos.com – Kebab adalah salah satu kuliner yang paling mudah ditemukan di Surabaya, hadir dalam berbagai gaya dari yang klasik Timur Tengah hingga kreasi modern yang unik dan menggiurkan.

Dari gerobak sederhana di pinggir jalan hingga restoran bergaya arabik yang megah, kebab Surabaya selalu punya tempat tersendiri sebagai kuliner favorit berbagai kalangan.

Setiap kedai punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis daging, variasi isian, hingga bumbu khas yang membedakannya dari kebab lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Wanderlog pada Selasa (7/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner kebab di Surabaya.

1. Kebab Layali

Kedai yang berlokasi di Jl. KH Mas Mansyur No. 160, Nyamplungan, Pabean Cantian ini menawarkan cita rasa kebab Timur Tengah yang kuat dengan rempah-rempah khas yang meresap sempurna.

Aroma dan rasa yang dihasilkan dari bumbu khasnya menjadikan setiap menu di kedai ini terasa autentik dan menggugah selera.

Buka setiap hari mulai pukul 16.00 hingga 00.00, kedai ini cocok dikunjungi untuk makan malam di kawasan Ampel.