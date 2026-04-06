Karaage Saus Keju: Resep Ayam Crispy dengan Saus Creamy yang Bikin Nagih

Potret karaage saus keju yang crispy dan creamy yang cocok untuk ide jualan atau hidangan rumahan. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)

JawaPos.com - Karaage merupakan salah satu olahan ayam goreng khas Jepang yang terkenal dengan teksturnya yang renyah di luar dan juicy di dalam.

Namun, seiring berkembangnya tren kuliner, karaage kini hadir dalam berbagai inovasi, salah satunya dipadukan dengan saus keju yang creamy dan gurih.

Perpaduan ini menciptakan sensasi rasa yang lebih kaya dan cocok untuk berbagai kalangan, terutama pecinta makanan berbasis keju. Menu karaage saus keju ini bisa menjadi pilihan menarik untuk hidangan rumahan maupun ide jualan.

Baca Juga: 8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut

Selain rasanya yang lezat, cara pembuatannya juga relatif sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Tak hanya itu, karaage juga bisa disimpan sebagai stok makanan, lalu disajikan kembali dengan berbagai pilihan saus sesuai selera.



Dilansir dari @adelscooking, karaage saus keju memiliki ciri khas pada balutan tepung yang renyah serta saus keju yang lembut dan creamy. Kombinasi ini menjadikan hidangan terasa lebih istimewa dibandingkan ayam goreng biasa.



Bahan-Bahan

Bahan Karaage:

Fillet paha ayam secukupnya

2 sdt kaldu jamur

1/2 sdt garam

1 sdt bubuk bawang putih

1 sdm paprika bubuk



Campuran Tepung:

3 cup tepung terigu

1 cup tepung maizena

1 sdt garam

1 sdt cabai bubuk

2 sdt kaldu jamur

1 sdm lada bubuk

Oregano secukupnya

1 sdm bubuk bawang putih

Baking soda secukupnya

Air sekitar 250 ml (untuk adonan basah)



Bahan Saus Keju:

1/2 buah bawang bombay

1 siung bawang putih

Susu full cream secukupnya

Keju cheddar secukupnya

Spread cheese secukupnya

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

Lada bubuk secukupnya

1 sdt gula pasir

Keju bubuk secukupnya



Cara Pembuatan

1. Marinasi Ayam

Potong ayam sesuai selera, lalu campurkan dengan kaldu jamur, garam, bubuk bawang putih, dan paprika bubuk. Aduk hingga merata dan diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sempurna.

2. Siapkan Adonan Tepung

Campurkan semua bahan tepung kering dalam satu wadah. Setelah itu, bagi menjadi dua bagian. Salah satu bagian tambahkan air hingga menjadi adonan basah dengan konsistensi kental.

3. Balur Ayam

Ambil ayam yang sudah dimarinasi, celupkan ke adonan basah, lalu balurkan ke adonan tepung kering. Ulangi proses ini untuk mendapatkan tekstur yang lebih krispi.

4. Goreng Ayam

Panaskan minyak dalam jumlah cukup, lalu goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna. Angkat dan tiriskan.

5. Membuat Saus Keju

Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Tambahkan susu, lalu masukkan keju cheddar dan spread cheese. Aduk hingga meleleh dan tercampur rata.

6. Bumbui Saus

Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk, dan gula pasir. Masak hingga saus mengental. Terakhir, taburkan keju bubuk untuk memperkaya rasa.

7. Penyajian

Sajikan karaage yang telah digoreng dengan siraman saus keju di atasnya atau sebagai cocolan.



Karaage saus keju menjadi salah satu inovasi olahan ayam yang layak dicoba di rumah. Tekstur ayam yang renyah berpadu dengan saus keju yang lembut memberikan pengalaman makan yang memuaskan.

Menu ini juga fleksibel untuk berbagai kesempatan, baik sebagai camilan, lauk makan, maupun ide usaha kuliner.



Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa menghadirkan hidangan ala restoran dengan cita rasa premium tanpa perlu teknik yang rumit. Jangan ragu untuk menyesuaikan bumbu sesuai selera agar hasilnya semakin maksimal.