Karaage Saus Keju: Resep Ayam Crispy dengan Saus Creamy yang Bikin Nagih

Potret karaage saus keju yang crispy dan creamy yang cocok untuk ide jualan atau hidangan rumahan. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Karaage merupakan salah satu olahan ayam goreng khas Jepang yang terkenal dengan teksturnya yang renyah di luar dan juicy di dalam.
Namun, seiring berkembangnya tren kuliner, karaage kini hadir dalam berbagai inovasi, salah satunya dipadukan dengan saus keju yang creamy dan gurih.
Perpaduan ini menciptakan sensasi rasa yang lebih kaya dan cocok untuk berbagai kalangan, terutama pecinta makanan berbasis keju. Menu karaage saus keju ini bisa menjadi pilihan menarik untuk hidangan rumahan maupun ide jualan.
Selain rasanya yang lezat, cara pembuatannya juga relatif sederhana dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Tak hanya itu, karaage juga bisa disimpan sebagai stok makanan, lalu disajikan kembali dengan berbagai pilihan saus sesuai selera.
Dilansir dari @adelscooking, karaage saus keju memiliki ciri khas pada balutan tepung yang renyah serta saus keju yang lembut dan creamy. Kombinasi ini menjadikan hidangan terasa lebih istimewa dibandingkan ayam goreng biasa.
Bahan-Bahan
Bahan Karaage:
Fillet paha ayam secukupnya
2 sdt kaldu jamur
1/2 sdt garam
1 sdt bubuk bawang putih
1 sdm paprika bubuk
Campuran Tepung:
3 cup tepung terigu
1 cup tepung maizena
1 sdt garam
1 sdt cabai bubuk
2 sdt kaldu jamur
1 sdm lada bubuk
Oregano secukupnya
1 sdm bubuk bawang putih
Baking soda secukupnya
Air sekitar 250 ml (untuk adonan basah)
Bahan Saus Keju:
1/2 buah bawang bombay
1 siung bawang putih
Susu full cream secukupnya
Keju cheddar secukupnya
Spread cheese secukupnya
1/2 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
Lada bubuk secukupnya
1 sdt gula pasir
Keju bubuk secukupnya
Cara Pembuatan
1. Marinasi Ayam
Potong ayam sesuai selera, lalu campurkan dengan kaldu jamur, garam, bubuk bawang putih, dan paprika bubuk. Aduk hingga merata dan diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sempurna.
2. Siapkan Adonan Tepung
Campurkan semua bahan tepung kering dalam satu wadah. Setelah itu, bagi menjadi dua bagian. Salah satu bagian tambahkan air hingga menjadi adonan basah dengan konsistensi kental.
3. Balur Ayam
Ambil ayam yang sudah dimarinasi, celupkan ke adonan basah, lalu balurkan ke adonan tepung kering. Ulangi proses ini untuk mendapatkan tekstur yang lebih krispi.
4. Goreng Ayam
Panaskan minyak dalam jumlah cukup, lalu goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna. Angkat dan tiriskan.
5. Membuat Saus Keju
Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Tambahkan susu, lalu masukkan keju cheddar dan spread cheese. Aduk hingga meleleh dan tercampur rata.
6. Bumbui Saus
Tambahkan garam, kaldu jamur, lada bubuk, dan gula pasir. Masak hingga saus mengental. Terakhir, taburkan keju bubuk untuk memperkaya rasa.
7. Penyajian
Sajikan karaage yang telah digoreng dengan siraman saus keju di atasnya atau sebagai cocolan.
Karaage saus keju menjadi salah satu inovasi olahan ayam yang layak dicoba di rumah. Tekstur ayam yang renyah berpadu dengan saus keju yang lembut memberikan pengalaman makan yang memuaskan.
Menu ini juga fleksibel untuk berbagai kesempatan, baik sebagai camilan, lauk makan, maupun ide usaha kuliner.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa menghadirkan hidangan ala restoran dengan cita rasa premium tanpa perlu teknik yang rumit. Jangan ragu untuk menyesuaikan bumbu sesuai selera agar hasilnya semakin maksimal.