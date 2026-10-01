Harga Emas Bergejolak, Trader Ritel Diimbau Waspadai Risiko Pasar Derivatif

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa)

JawaPos.com — Fluktuasi tajam pada pasar emas dunia kembali memicu risiko kerugian bagi para trader ritel.

Setelah sempat terpangkas lebih dari 5 persen dalam sebulan, harga emas spot kembali melonjak ke level US$4.184,8 per troy ons pada akhir September 2026.

Pergerakan harga yang sangat dinamis dalam hitungan hari ini menuntut pemahaman manajemen risiko yang ketat sebelum melakukan transaksi.

Fenomena gejolak harga emas tersebut menjadi sorotan utama dalam seminar edukasi trading Labur Nusantara 2026 di Jakarta. Acara tersebut menghadirkan pakar teknikal pasar keuangan serta pialang berjangka resmi yang diawasi Bappebti, PT Invetra Teknologi Berjangka (Invetra).

CEO Invetra, Jufri Ramadhan Sinurat, menilai pergerakan harga komoditas yang tajam memunculkan kerentanan besar bagi investor atau trader yang tidak membekali diri dengan literasi finansial memadai.

"Saat harga bergerak beberapa persen dalam hitungan hari, trader yang tidak paham risikonya paling mudah mengalami kerugian. Karena itu, Invetra mendukung edukasi yang mengajarkan cara membaca pasar, menetapkan batas kerugian, dan menyusun strategi sebelum bertransaksi," ujar Jufri.

Selain pergerakan harga pasar, tingginya risiko di Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) makin diperparah oleh maraknya penawaran investasi bodong. Sebagai gambaran, Bappebti memblokir sedikitnya 1.046 domain situs web pialang ilegal.