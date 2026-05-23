Minat Investasi Kripto Tumbuh, Platform Mulai Fokus pada Edukasi dan Keamanan Pengguna

JawaPos.com – Meningkatnya minat masyarakat terhadap aset digital belum selalu diiringi pemahaman yang memadai mengenai proses investasi, keamanan platform, hingga risiko trading. Kondisi tersebut membuat banyak calon pengguna masih ragu untuk memulai investasi aset kripto.

Melihat tantangan tersebut, OSL Indonesia meluncurkan program UPO (Untung Pakai OSL), sebuah campaign onboarding dan trading berbasis gamifikasi yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman investasi aset digital yang lebih interaktif dan mudah diakses.

Program ini menghadirkan dua aktivitas utama, yakni CryptoBox untuk pengguna baru serta Trading Competition yang terbuka bagi seluruh pengguna.

Melalui skema onboarding yang dibuat lebih sederhana, pengguna baru dapat memulai dari proses verifikasi akun (KYC), melakukan deposit pertama, hingga menyelesaikan aktivitas trading awal sambil memperoleh reward.

CMO OSL Indonesia, Vincent Sallaka, mengatakan program tersebut dirancang agar masyarakat yang baru mengenal aset digital dapat memahami proses trading secara bertahap.

“Melalui UPO, kami ingin menghadirkan pengalaman onboarding dan trading yang lebih engaging, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang baru mengenal aset digital. Campaign ini juga menjadi bentuk apresiasi kami kepada komunitas dan pengguna aktif OSL Indonesia,” ujarnya.

Dalam program CryptoBox, pengguna baru yang berhasil menyelesaikan sejumlah misi onboarding seperti verifikasi akun, deposit awal, dan transaksi trading berhak memperoleh reward pasti tanpa sistem undian.

Sementara itu, Trading Competition menggunakan cumulative trading volume sebagai dasar penilaian leaderboard. Pengguna baru maupun lama dapat mengikuti kompetisi tersebut untuk memperebutkan total hadiah hingga ratusan juta rupiah.