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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 3 November 2026 | 20.59 WIB

Berikut Jenis Pemanis Alami dan Buatan yang Aman Menurut BPOM

Ilustrasi gula stevia. (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi gula stevia. (Dok. Freepik)

JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan jenis pemanis alami dan buatan yang diizinkan digunakan dalam produk pangan olahan menyusul polemik Beeru Stevia yang diduga memiliki kandungan tidak sesuai dengan klaim pada kemasan.

BPOM menyebut produk yang menjadi sorotan merupakan bahan tambahan pangan (BTP) pemanis atau table-top sweetener yang menggunakan pemanis alami stevia, yakni glikosida steviol. 

Ketentuan penggunaan pemanis tersebut diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan.

Dalam aturan tersebut, BTP pemanis dibagi menjadi dua golongan, yakni pemanis alami dan pemanis buatan.

"Pemanis alami yang diizinkan meliputi sorbitol, isomaltitol, manitol, maltitol, laktitol, silitol, eritritol, thaumatin, dan glikosida steviol," demikian penjelasan BPOM, Selasa (3/11).

Glikosida steviol merupakan zat pemanis yang berasal dari tanaman Stevia rebaudiana. Tingkat kemanisannya mencapai 200 hingga 300 kali dibandingkan gula atau sukrosa, tetapi tidak memiliki nilai kalori.

Meski tergolong pemanis alami, penggunaannya tetap memiliki batas asupan harian yang dapat diterima atau acceptable daily intake (ADI).

"ADI glikosida steviol sebesar 0–4 mg/kg berat badan/hari (sebagai steviol)," jelas BPOM.

ADI merupakan jumlah maksimal bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.

Selain pemanis alami, BPOM juga mengatur enam jenis pemanis buatan yang diizinkan digunakan dalam pangan olahan. Keenamnya meliputi asesulfam-K, aspartam, siklamat, sakarin, sukralosa, dan neotam.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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