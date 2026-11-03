BPOM Pastikan Beri Sanksi Jika Kandungan Beeru Stevia Tak Sesuai Iklan

JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan akan menjatuhkan sanksi apabila hasil pengawasan membuktikan kandungan produk pemanis Beeru Stevia tidak sesuai dengan klaim iklan.

BPOM saat ini tengah melakukan penelusuran, pemeriksaan, pengambilan sampel, hingga pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan produk pemanis berbahan stevia dalam bentuk tetes tersebut.

"BPOM akan mengenakan sanksi sesuai dengan jenis, tingkat, dan risiko pelanggaran," tulis BPOM dalam keterangannya, Selasa (3/11).

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BPOM juga menyebut langkah pengawasan telah dilakukan merespons maraknya pemberitaan di media massa dan media sosial mengenai peredaran produk pemanis stevia. Hasil pengawasan akan disampaikan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan.

Sanksi yang dapat dikenakan meliputi penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara kegiatan produksi, hingga pencabutan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polemik Beeru Stevia mencuat setelah dokter sekaligus kreator konten Doktif mempertanyakan klaim nol kalori produk tersebut. Dalam video yang beredar di media sosial, Doktif menunjukkan dokumen hasil pengujian laboratorium yang mencantumkan kandungan karbohidrat sebesar 47,21 persen dan energi total 188,84 kilokalori per 100 gram sampel.

Doktif juga menyoroti hasil pengujian yang mencantumkan sukralosa sebesar 101.297,89 miligram per liter (mg/L) dan neotam sebesar 5.280,99 mg/L. Menurutnya, kedua pemanis buatan tersebut tidak tercantum dalam daftar komposisi pada kemasan produk.

Temuan tersebut kemudian memicu pertanyaan mengenai kesesuaian kandungan Beeru Stevia dengan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Meski demikian, dugaan pelanggaran masih perlu dipastikan melalui hasil pengawasan resmi BPOM dengan mempertimbangkan kategori pangan, bentuk produk, serta ketentuan penggunaan bahan tambahan pangan yang berlaku.

Sementara itu, Beeru Indonesia telah menghentikan sementara penjualan Beeru Stevia selama proses verifikasi berlangsung. Perusahaan menyatakan sedang berkoordinasi dengan mitra manufaktur serta melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk yang beredar di pasaran dan yang tersedia sebagai stok.