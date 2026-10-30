BPOM Lakukan Pengujian Soal Beeru Stevia yang Diduga Kandungannya Tak Sesuai Label

JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengujian terhadap produk pemanis Beeru Stevia yang tengah menjadi sorotan akibat dugaan ketidaksesuaian kandungan dengan informasi pada label kemasan.



Koordinator Hubungan Masyarakat BPOM Eka Rosmala Sari mengatakan, proses pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan kandungan produk tersebut.

"Kami masih lakukan penelusuran, sampling, dan pengujian ya," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (29/10).

Baca Juga:Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Bakal Turun Hingga 12 Persen saat Libur Nataru

Polemik Beeru Stevia mencuat setelah dokter sekaligus kreator konten Doktif mengulas produk tersebut melalui video yang beredar di media sosial. Produk yang dipasarkan dengan klaim nol kalori itu dipertanyakan setelah Doktif menunjukkan dokumen hasil pengujian laboratorium yang mencantumkan kandungan karbohidrat dan energi.

Berdasarkan dokumen yang ditampilkan, Beeru Stevia disebut memiliki kandungan karbohidrat sebesar 47,21 persen dan energi total 188,84 kilokalori per 100 gram sampel. Temuan tersebut menjadi sorotan karena produk itu dipasarkan sebagai pemanis alternatif bagi masyarakat yang ingin mengurangi asupan kalori, termasuk mereka yang sedang menjalani diet.

Doktif juga menyoroti hasil pengujian yang mencantumkan kandungan sukralosa sebesar 101.297,89 miligram per liter (mg/L) dan neotam sebesar 5.280,99 mg/L. Menurutnya, kedua jenis pemanis buatan tersebut tidak tercantum dalam daftar komposisi pada kemasan produk.

"Kalian lihat, ada neotam dan sukralosa. Itu adalah pemanis buatan. Sementara di komposisinya tidak tertulis neotam dan sukralosa," kata Doktif dalam video yang dikutip Kamis (29/10/2026).

Doktif turut membandingkan hasil pengujian tersebut dengan ketentuan batas penggunaan pemanis buatan yang ditetapkan BPOM. Ia menilai kadar kedua zat tersebut melampaui batas yang diperbolehkan dan meminta BPOM memeriksa produk serta pabrik yang memproduksinya.

Sementara itu, Beeru Indonesia telah menghentikan sementara penjualan Beeru Stevia selama proses verifikasi berlangsung.

Perusahaan itu menyatakan sedang berkoordinasi dengan mitra manufaktur dan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk yang beredar di pasaran maupun yang tersedia sebagai stok.