Bukan Hanya Nikotin, Pembakaran Rokok Hasilkan Ribuan Senyawa Kimia

JawaPos.com - Risiko kesehatan akibat merokok tidak hanya berkaitan dengan kandungan nikotin.

Proses pembakaran tembakau juga menghasilkan ribuan senyawa kimia yang dapat memengaruhi kondisi tubuh, mulai dari memicu peradangan hingga menyebabkan kerusakan jaringan.

Hal tersebut dijelaskan Wahyu Widowati akademisi sekaligus peneliti bidang toksikologi dan biomolekuler Universitas Kristen Maranatha.

Menurut dia, nikotin memang memiliki sifat adiktif, tetapi berbagai risiko kesehatan akibat merokok juga berkaitan erat dengan zat-zat yang terbentuk selama proses pembakaran.

“Penyebabnya bukan nikotin, tetapi pembakaran pada rokok,” ujar Widowati dalam The 3rd Symposium of Indonesian Health Resilience Association (Siera III) 2026 di Jakarta.

Penjelasan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai karakteristik tembakau dan berbagai senyawa yang terkandung di dalamnya.

Pemahaman ini dinilai penting agar masyarakat dapat membedakan efek ketergantungan nikotin dengan dampak paparan zat kimia hasil pembakaran.

Proses Pembakaran Mengubah Kandungan Tembakau Widowati menjelaskan, tembakau secara alami memiliki beragam komponen, seperti alkaloid, karbohidrat, protein, lipid, mineral, dan senyawa aroma.