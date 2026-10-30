Pembatasan Tar Nikotin dan Varian Rasa Rokok Berpotensi Gerus Cukai hingga Rp 47,71 Triliun

JawaPos.com - Penurunan kadar tar-nikotin dan pembatasan varian rasa rokok berpotensi menekan penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) hingga Rp 47,71 triliun.

Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) memperkirakan kebijakan tersebut juga dapat mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal serta berdampak pada petani tembakau dan tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau.

Ketua PPKE FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda menyatakan bahwa penurunan kandungan tar-nikotin pada rokok tidak efektif untuk mengurangi atau menurunkan angka prevalensi merokok. Hal tersebut karena konsumen akan tetap berupaya mempertahankan kepuasan merokok.

"Sementara, pembatasan rasa dapat mengubah komposisi pilihan konsumsi tanpa otomatis menghasilkan penghentian merokok. Artinya, konsumen rokok berpotensi mencari produk pengganti ketika varian favoritnya dibatasi," kata Prof. Candra dalam paparan bertajuk "Implikasi Penurunan Kadar Tar Nikotin serta Pembatasan Varian Rasa di Indonesia" di Malang, Jumat (30/10).

Kajian tersebut didasarkan pada survei responden konsumen rokok di empat provinsi, yaitu Lampung, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur, yang mencakup wilayah konsumsi serta sentra produksi tembakau.

Menurut Prof. Candra, dampak penurunan tar-nikotin juga diperkirakan menjangkau sektor hulu dan ketenagakerjaan. Volume tembakau domestik yang berpotensi tidak terserap berkisar antara 8.500-23.700 ton, dengan estimasi kehilangan pendapatan petani sebesar Rp 115,5-Rp 322,0 miliar. Paparan dampaknya diperkirakan mencakup 81.880-228.390 petani serta 128.820-220.840 tenaga kerja.

"Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan kadar tar-nikotin pada rokok dapat memengaruhi kebutuhan bahan baku dan aktivitas ekonomi di sepanjang rantai industri tembakau," terang Prof. Candra.

Selain itu, pada kebijakan larangan varian rasa, skenario rendah, moderat, dan tinggi menggunakan asumsi pengurangan konsumsi harian masing-masing sebesar 10 persen, 25 persen, dan 50 persen bagi kelompok konsumen, disertai asumsi perpindahan pasar. Persentase tersebut merupakan parameter skenario.