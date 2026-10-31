Bukan Sekadar Lauk Murah, Tempe Mengandung 9 Asam Amino Esensial

Tempe (magnific)
JawaPos.com - Tempe bukan hanya lauk sederhana yang mudah ditemukan di meja makan masyarakat Indonesia.
Makanan berbahan dasar kedelai ini juga dikenal sebagai sumber protein nabati yang bernutrisi dan serbaguna.
Popularitasnya bahkan semakin meluas ke berbagai negara karena teksturnya yang padat, cita rasa gurih, serta kemampuannya menjadi alternatif protein hewani dalam beragam hidangan.
Dikutip dari Harvard Health, tempe dibuat melalui proses fermentasi kedelai menggunakan kultur mikroorganisme selama sekitar dua hingga tiga hari.
Proses tersebut menghasilkan tekstur padat dengan cita rasa khas yang sedikit menyerupai kacang dan memiliki sensasi gurih.
Tempe memiliki kandungan protein dan serat yang cukup tinggi. Dalam porsi setengah cangkir, tempe polos mengandung sekitar 18 gram protein dan 6 gram serat. Tempe juga menyediakan zat besi, kalsium, serta lemak tak jenuh.
Kandungan protein lengkapnya mencakup sembilan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, sehingga tempe dapat menjadi pilihan untuk membantu memenuhi kebutuhan protein sehari-hari.
Proses fermentasi turut mengubah sebagian protein dan pati sehingga tempe dapat lebih mudah dicerna oleh sebagian orang.
Meski demikian, tempe tidak selalu dapat dianggap sebagai sumber probiotik karena banyak produk komersial telah melalui proses pasteurisasi yang dapat membunuh mikroorganisme hidup.
Oleh sebab itu, manfaat tempe lebih tepat dilihat dari keseluruhan kandungan gizinya, bukan semata-mata dari proses fermentasinya.
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