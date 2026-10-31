Ramalan Zodiak Pisces 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces harus merasa percaya diri. Namun, karena kebiasaan memendam emosi, Pisces adalah zodiak yang paling rentan terhadap stres.
Jangan takut untuk meluapkan emosi dan mengungkapkan perasaan. Hal ini akan membantu Pisces tetap tenang dan membawa kegembiraan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 31 Oktober 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak Pisces harus menikmati hubungan yang sedang terjalin dan menghargai setiap momen yang dilalui bersama pasangan. Terkait karir, jangan melakukan kesalahan selama periode ini jika ingin mendapatkan promosi atau terobosan bisnis.
Sementara itu, lakukan pengobatan herbal untuk meredakan rasa sakit yang diderita dengan segera. Terkait keuangan, Pisces berhak memanjakan diri setelah bekerja keras dengan tekun.
Cinta Pisces
Hari ini, Pisces mungkin akan larut dalam kenangan manis bersama pasangan. Saat ini, pisces mungkin mendambakan kehadirannya.
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Jawa Pos
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