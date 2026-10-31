Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 11.46 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces harus merasa percaya diri. Namun, karena kebiasaan memendam emosi, Pisces adalah zodiak yang paling rentan terhadap stres. 

Jangan takut untuk meluapkan emosi dan mengungkapkan perasaan. Hal ini akan membantu Pisces tetap tenang dan membawa kegembiraan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces harus menikmati hubungan yang sedang terjalin dan menghargai setiap momen yang dilalui bersama pasangan. Terkait karir, jangan melakukan kesalahan selama periode ini jika ingin mendapatkan promosi atau terobosan bisnis. 

Sementara itu, lakukan pengobatan herbal untuk meredakan rasa sakit yang diderita dengan segera. Terkait keuangan, Pisces berhak memanjakan diri setelah bekerja keras dengan tekun.

Cinta Pisces

Hari ini, Pisces mungkin akan larut dalam kenangan manis bersama pasangan. Saat ini, pisces mungkin mendambakan kehadirannya. 

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 11.34 WIB

Ramalan Zodiak Libra 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Sabtu 31 Oktober 2026: Keuangan, Kesehatan, Karier dan Cinta

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 06.11 WIB

Terpopuler

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri - Image
1

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

4

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

5

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

6

Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu

10

Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore