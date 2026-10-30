Dirut BPJS Kesehatan Sebut Belum Ada Pembahasan Soal Kerja Sama Klinik Kopdes

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito (tengah). (Dimas Choirul/JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengaku belum berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengenai kerja sama dengan Klinik Kopdes Merah Putih.
"Belum. Belum ada," kata Prihati kepada wartawan usai acara Satya JKN Awards, di Jakarta, Kamis (30/10).
Meski belum ada pembahasan dengan Menkes, Prihati menegaskan tetap membuka peluang kerja sama kepada setiap Klinik milik swasta yang ada di desa maupun Klinik Kopdes Merah Putih.
Syarat agar klinik dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mencakup administrasi perizinan seperti operasional, praktik dokter, fasilitas kesehatan, dan lainnya yang menjadi mutu layanan.
"Kalau Koperasi Merah Putih menyediakan klinik sesuai syarat-syarat FKTP, bisa. Bisa dong melayani. Jadi, tetap syarat-syarat itu harus dipenuhi," kata dia.
Lebih lanjut, Prihati juga membantah isu yang beredar mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang disebut akan digantikan oleh Klinik Kopdes Merah Putih.
"Siapa yang bilang dihapus? Ini. Ya, isu kan. BPJS akan semakin kuat, ya, dengan kolaborasi semua stakeholder," terangnya.
Sebagaimana diketahui, Menkes membenarkan rencana Kopdes Merah Putih membuka klinik pratama hingga apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Sudah ada pembahasan. Memang salah satu unit bisnis dari koperasi (Merah Putih) selain logistik, perdagangan, itu ada juga apotek dan klinik," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/10).
Budi menyebut bahwa Kemenkes sudah melakukan beberapa pilot project terkait Kopdes Merah Putih yang menjadi klinik pratama seperti klinik swasta lain yang sudah berjalan.
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