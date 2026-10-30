Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Kopdes, Pakar Sebut Perencanaan Lemah dan Berisiko

JawaPos.com - Wacana pengalihan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu silang pendapat di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah.

Meski Kemenkop menyatakan skema tersebut mulai berlaku pada 2026, Kemendagri menegaskan masih melakukan kajian mendalam. Sementara Kemenkeu belum memberikan tanggapan resmi terkait wacana tersebut.

Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bintoro Wardiyanto berpendapat, ketidaksepahaman di ruang publik menunjukkan lemahnya tata kelola dan perencanaan kebijakan di tingkat pusat.

"Sesama pemerintah kan tidak boleh menolak, bahasanya mengkaji. Tetapi sebenarnya istilah mengkaji itu ya menolak. Wacana pengambilalihan yang tidak terencana secara matang dapat merusak sistem penggajian yang sudah berjalan stabil puluhan tahun," tegas Prof. Bintoro, Jumat (30/10).

Prof. Bintoro menjelaskan, perbankan nasional maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) selama ini telah memegang peranan vital dalam menyalurkan gaji kepada hampir empat juta PNS dan sekitar enam juta PPPK di seluruh Indonesia.

Sistem perbankan tersebut terintegrasi secara otomatis untuk pemotongan cicilan pinjaman maupun jaminan keuangan pegawai. Jika saluran pembayaran dipindahkan secara mendadak ke koperasi, hal itu berisiko memicu kekacauan sistemik.

"Sistem yang berjalan puluhan tahun lalu Kopdes mau mengambil alih, ya rusak semua," ucapnya.

Ia menambahkan, ASN sendiri tidak memiliki wewenang memilih bank penyalur karena sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan lembaga instansi masing-masing.