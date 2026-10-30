Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Kopdes, Pakar Sebut Perencanaan Lemah dan Berisiko

Warga berbelanja di salah satu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Melawai di Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Wacana pengalihan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu silang pendapat di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah.
Meski Kemenkop menyatakan skema tersebut mulai berlaku pada 2026, Kemendagri menegaskan masih melakukan kajian mendalam. Sementara Kemenkeu belum memberikan tanggapan resmi terkait wacana tersebut.
Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bintoro Wardiyanto berpendapat, ketidaksepahaman di ruang publik menunjukkan lemahnya tata kelola dan perencanaan kebijakan di tingkat pusat.
"Sesama pemerintah kan tidak boleh menolak, bahasanya mengkaji. Tetapi sebenarnya istilah mengkaji itu ya menolak. Wacana pengambilalihan yang tidak terencana secara matang dapat merusak sistem penggajian yang sudah berjalan stabil puluhan tahun," tegas Prof. Bintoro, Jumat (30/10).
Baca Juga:Literasi Keuangan Sejak Dini, Siswa SMP Dibekali Atur Uang Saku hingga Kenali Penipuan Digital
Prof. Bintoro menjelaskan, perbankan nasional maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) selama ini telah memegang peranan vital dalam menyalurkan gaji kepada hampir empat juta PNS dan sekitar enam juta PPPK di seluruh Indonesia.
Sistem perbankan tersebut terintegrasi secara otomatis untuk pemotongan cicilan pinjaman maupun jaminan keuangan pegawai. Jika saluran pembayaran dipindahkan secara mendadak ke koperasi, hal itu berisiko memicu kekacauan sistemik.
"Sistem yang berjalan puluhan tahun lalu Kopdes mau mengambil alih, ya rusak semua," ucapnya.
Ia menambahkan, ASN sendiri tidak memiliki wewenang memilih bank penyalur karena sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan lembaga instansi masing-masing.
Dari sisi kapasitas lembaga, Prof. Bintoro menilai Kopdes belum memiliki rekam jejak, kompetensi direksi, maupun infrastruktur teknologi yang sepadan dengan industri perbankan atau lembaga keuangan seperti Danantara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022