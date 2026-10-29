Tukar Minyak Jelantah di Kopdes Merah Putih, Bisa Dapat Bayaran Sampai Rp 6.500 per Liter

JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama PT Pertamina (Persero) melakukan launching Pilot Project Pengepulan Minyak Jelantah melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih atau KDKMP di empat Kopdes di Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (29/10).

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop), Panel Barus, menjelaskan, bagi warga yang hendak menukarkan minyak jelantah di mesin penukaran yang tersedia di Kopdes, akan dihargai sekitar Rp5.000 hingga Rp6.500 per liter.

Menurut Panel, langkah itu dilakukan mengingat potensi ekonomi yang selama ini tercecer di dapur rumah tangga kini dapat dihimpun menjadi kekuatan ekonomi rakyat melalui koperasi.

"Sesuai keputusan dan kesepakatan dalam Rapat Anggota, hasil pengumpulan minyak jelantah dapat dikonversi menjadi simpanan anggota koperasi, baik dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, maupun bentuk partisipasi ekonomi lainnya sesuai ketentuan koperasi masing-masing. Artinya, minyak jelantah yang sebelumnya dibuang kini dapat berubah menjadi tabungan, modal bersama, dan aset ekonomi anggota koperasi," kata Panel dalam keterangannya, Kamis.

Lebih lanjut, Panel menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina Patra Niaga atas dukungannya dalam membangun ekosistem usaha baru bagi koperasi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari Pertamina di bawah kepemimpinan Bapak Simon Aloysius Mantiri. Yang sedang kita bangun bukan sekadar bisnis minyak jelantah, melainkan ekosistem yang menghubungkan rakyat, koperasi, dan industri energi nasionala," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut, pilot project Banyumas diharapkan menjadi model nasional yang dapat direplikasi oleh ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Adapun program percontohan ini dijalankan melibatkan KDMP Dawuhan, KKMP Kober, KKMP Karanglewas, dan KKMP Karangwangkal.