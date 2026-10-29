Kebotakan pada Pria: Benarkah Hormon Testosteron Menjadi Penyebab Utama?

Ada teori mengejutkan dalam buku Seni Memahami Pria karya Claudia Sabrina, dimana disebutkan bahwa pola kebotakan pada pria disebabkan karena hormon testosteron yang tinggi.
Dilain sisi, hormon testosteron sendiri punya fungsi yang sangat penting bagi pria, diantaranya untuk perkembangan seksual, termasuk produksi sperma.
Oleh karena itu, melalui artikel JawaPos.com, Kamis (29/10) ini, mari kita kupas tuntas dengan penjelasan yang informatif terkait pola kebotakan rambut pada pria.
Dilansir dari ojs.unpkediri.ac.id, kebotakan atau alopesia adalah kondisi dimana terjadinya kerontokan rambut parah pada bagian tertentu, kerontokan ini akan terus berlangsung dalam waktu lama dan dapat menyebabkan kebotakan permanen.
Ada tiga hal yang mungkin jadi pemicu dari fenomeni ini menurut para ilmuan, yaitu faktor usia, ketidakstabilan hormon dan genetik.
Menariknya, ketiga faktor di atas sangat erat kaitannya dengan hormon testosteron pada pria.
Sehingga tidak mengherankan jika para pria berpikir tentang hormon dan kerontokan rambut, testosteron biasanya adalah hormon pertama yang terlintas dalam pikiran.
Dikutip dari pharmacy.solutions, Kamis (29/10), hormon ini memang ada hubungannya dengan pola kebotakan rambut pada pria, tetapi secar ilmiah, ini bukan penyebab utamanya.
Sebaliknya, pengaruh yang lebih kuat ternyata ada pada dihidrotestosteron atau DHT.
Faktanya, DHT ini dibuat ketika hormon testosteron diubah oleh enzim yang disebut 5-alfa reduktase, yang ditemukan di area seperti prostat, testis dan folikel rambut.
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Jawa Pos
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