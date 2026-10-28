7 Alasan Pria Nakal Justru Lebih Mudah Memikat Hati Wanita

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Dalam dunia percintaan dan hubungan, terdapat fenomena di mana banyak wanita, meskipun memiliki banyak pilihan, sering kali jatuh cinta pada pria nakal.

Siapakah pria-pria ini dan mengapa mereka begitu menarik?

Tampaknya ada sesuatu tentang pria nakal yang membuat mereka sangat disukai oleh lawan jenis.

Melansir timesindia, berikut tujuh alasan mengapa banyak wanita justru jatuh cinta dan tertarik pada pria nakal. Apakah Anda salah satunya?

1. Karisma dan kepercayaan diri

Pria nakal biasanya memiliki kepribadian yang percaya diri dan karismatik.

Rasa percaya diri mereka bertindak seperti magnet karena mereka tidak takut menjadi diri sendiri, yang membuatnya sangat menarik.

2. Ketidakpastian dan tantangan