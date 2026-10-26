Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.46 WIB

4 Alasan Mengapa Pria Introvert Bisa Menjadi Suami Terbaik, Menurut Psikologi

Gambar utama - Image
Pria introvert menjadi suami yang dicari / Foto: Pexels.com

JawaPos.com - Pria introvert kerap dianggap pendiam, sulit mengungkapkan perasaan, atau kurang romantis karena tidak selalu menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata.

Padahal, karakter yang cenderung tenang dan menyukai hubungan mendalam dapat menjadi nilai positif dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam hubungan asmara, kualitas pasangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bersosialisasi atau keberanian mengungkapkan perasaan di depan banyak orang.

Kesediaan mendengarkan, menghargai pasangan, dan menjaga komunikasi juga menjadi bagian penting dari hubungan yang sehat.

Pria dengan kepribadian introvert biasanya lebih nyaman dalam lingkungan yang tenang dan interaksi yang tidak terlalu ramai.

Meski demikian, kepribadian introvert bukan berarti seseorang tidak mampu bersikap romantis, berkomunikasi, atau membangun kedekatan emosional.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (26/10), terdapat sejumlah karakter pria introvert yang dapat membuat mereka menarik sebagai pasangan dan karakternya berpotensi mendukung hubungan pernikahan yang lebih kuat.

Berikut empat alasan mengapa pria dengan kepribadian introvert bisa menjadi suami yang baik, ditinjau dari karakter dalam psikologi.

1. Cenderung menyukai percakapan yang mendalam

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Para Introvert Paling Bahagia Menghindari 4 Hal Kecil Ini - Image
Kepribadian

Para Introvert Paling Bahagia Menghindari 4 Hal Kecil Ini

Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.30 WIB

5 Kebiasaan Ekstrovert yang Tak Masuk Akal bagi Introvert, Salah Satunya Suka Menelepon - Image
Lifestyle

5 Kebiasaan Ekstrovert yang Tak Masuk Akal bagi Introvert, Salah Satunya Suka Menelepon

Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.33 WIB

10 Ras Anjing Peliharaan yang Sempurna untuk Menemani Introvert, Punya Peringai Tenang, Hati Lembut - Image
Kepribadian

10 Ras Anjing Peliharaan yang Sempurna untuk Menemani Introvert, Punya Peringai Tenang, Hati Lembut

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00.21 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore