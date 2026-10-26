4 Alasan Mengapa Pria Introvert Bisa Menjadi Suami Terbaik, Menurut Psikologi

Pria introvert menjadi suami yang dicari / Foto: Pexels.com JawaPos.com - Pria introvert kerap dianggap pendiam, sulit mengungkapkan perasaan, atau kurang romantis karena tidak selalu menunjukkan kasih sayang melalui kata-kata.

Padahal, karakter yang cenderung tenang dan menyukai hubungan mendalam dapat menjadi nilai positif dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam hubungan asmara, kualitas pasangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bersosialisasi atau keberanian mengungkapkan perasaan di depan banyak orang.

Kesediaan mendengarkan, menghargai pasangan, dan menjaga komunikasi juga menjadi bagian penting dari hubungan yang sehat.

Pria dengan kepribadian introvert biasanya lebih nyaman dalam lingkungan yang tenang dan interaksi yang tidak terlalu ramai.

Meski demikian, kepribadian introvert bukan berarti seseorang tidak mampu bersikap romantis, berkomunikasi, atau membangun kedekatan emosional.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (26/10), terdapat sejumlah karakter pria introvert yang dapat membuat mereka menarik sebagai pasangan dan karakternya berpotensi mendukung hubungan pernikahan yang lebih kuat.

Berikut empat alasan mengapa pria dengan kepribadian introvert bisa menjadi suami yang baik, ditinjau dari karakter dalam psikologi.