Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental Ibu Hamil bagi Perkembangan Bayi

JawaPos.com - Depresi selama kehamilan bukan hanya persoalan emosional yang dialami calon ibu, tetapi juga menjadi perhatian dalam penelitian mengenai perkembangan anak.

Sebuah studi terbaru meneliti kemungkinan hubungan antara pengobatan depresi prenatal dan perubahan struktur otak bayi.

Temuan ini menegaskan pentingnya memperhatikan kesehatan mental ibu sejak masa kehamilan, bukan hanya setelah persalinan.

Menurut laporan Psychology Today, penelitian tersebut melibatkan 109 bayi yang ibunya pernah mengikuti uji klinis penanganan depresi selama kehamilan.

Sebagian ibu mendapatkan terapi psikoterapi interpersonal (interpersonal psychotherapy/IPT), yakni pendekatan yang membantu mengatasi masalah kesehatan mental melalui pemahaman hubungan sosial, konflik interpersonal, perubahan hidup, dan dukungan dari lingkungan sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang menjalani terapi IPT mengalami penurunan gejala depresi lebih besar dibandingkan kelompok yang menerima perawatan standar yang ditingkatkan.

Skor gejala depresi pada kelompok terapi turun sebesar 47 persen berdasarkan Symptom Checklist dan 52,5 persen berdasarkan Edinburgh Postnatal Depression Scale.

Sementara itu, kelompok pembanding mencatat penurunan masing-masing sebesar 13 persen dan 32,3 persen.

Para peneliti kemudian memeriksa otak bayi menggunakan pemindaian MRI ketika mereka berusia sekitar enam minggu.