Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Magnific)
JawaPos.com - Terdapat perasaan positif sepanjang hari bagi zodiak aries. Baik di rumah maupun di tempat kerja, aries akan mendapatkan keseimbangan dan harmoni tanpa kekurangan. Proses berpikir aries juga akan cukup selaras.
Kemungkinan besar, energi positif akan mengelilingi aries dan orang-orang di sekitar. Jika menghabiskan hari bersama orang-orang terkasih, itu mungkin akan menjadi hari yang sangat menyenangkan.
Hari ini adalah waktu yang ideal bagi zodiak taurus untuk melakukan reuni dengan teman lama dan bertemu orang baru. Seseorang yang taurus temui hari ini, mungkin berpotensi menjadi dekat sebagai teman atau pasangan.
Hubungan ini akan bertahan lama. Jika seseorang meminta bantuan, lakukan upaya ekstra untuk membantunya. Hal ini akan membuat hubungan persahabatan menjadi lebih langgeng.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries sebaiknya menikmati aspek romantis yang datang setelah perselisihan yang sempat terjadi akhirnya sirna. Terkait karir, bersiaplah karena aries akan menerima kabar baik mengenai pekerjaan baru.
Sementara itu, terapkan pola makan yang baik dan lakukan olahraga ringan untuk mengatasi gejala sakit perut. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.
Cinta Aries
Hari ini memiliki aspek romantis, jadi nikmatilah. Perselisihan akan sirna dan digantikan oleh keadaan saling menghargai, selama aries tidak membiarkan kesombongan merusak hubungan.
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Jawa Pos
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