Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.36 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Tindakan zodiaak cancer mungkin bertentangan dengan pemikiran. Tetapi, ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Pikiran dan perasaan cenderung berbenturan secara agresif, namun itu tidak berarti cancer harus menjadi korban dari kehancuran. 

Perhatikan bagian-bagian besar yang bertahan setelah benturan awal. Kenali ini sebagai kekuatan dan berusahalah untuk membangunnya kembali, sambil meninggalkan bagian-bagian yang lebih kecil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan dari pasangan hari ini. Terkait karir, tunggu beberapa saat sebelum cancer memutuskan untuk beralih pekerjaan.

Sementara itu, kurangi kecenderungan untuk mengonsumsi makanan tidak sehat agar tidak mengalami gangguan perut. Terkait keuangan, cancer akan menerima keuntungan finansial atau mendapatkan kenaikan gaji dan promosi dalam waktu dekat.

Cinta Cancer

Hubungan cancer dengan pasangan akan hangat dan penuh kasih sayang. Kemungkinan, cancer akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan dan memiliki suasana hati yang baik sepanjang hari. 

Hari ini juga merupakan hari yang indah untuk berlibur singkat bersama pasangan. Jika lajang, cancer mungkin menemukan cinta sejati yang berasal dari dalam lingkaran sosial terdekat. Cancer benar-benar dapat menikmati keindahan romansa pada hari ini.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.34 WIB

Ramalan Zodiak Leo 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.32 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore