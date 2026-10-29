Ramalan Zodiak Cancer 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific)
JawaPos.com - Tindakan zodiaak cancer mungkin bertentangan dengan pemikiran. Tetapi, ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Pikiran dan perasaan cenderung berbenturan secara agresif, namun itu tidak berarti cancer harus menjadi korban dari kehancuran.
Perhatikan bagian-bagian besar yang bertahan setelah benturan awal. Kenali ini sebagai kekuatan dan berusahalah untuk membangunnya kembali, sambil meninggalkan bagian-bagian yang lebih kecil.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 29 Oktober 2026.
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Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan dari pasangan hari ini. Terkait karir, tunggu beberapa saat sebelum cancer memutuskan untuk beralih pekerjaan.
Sementara itu, kurangi kecenderungan untuk mengonsumsi makanan tidak sehat agar tidak mengalami gangguan perut. Terkait keuangan, cancer akan menerima keuntungan finansial atau mendapatkan kenaikan gaji dan promosi dalam waktu dekat.
Cinta Cancer
Hubungan cancer dengan pasangan akan hangat dan penuh kasih sayang. Kemungkinan, cancer akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan dan memiliki suasana hati yang baik sepanjang hari.
Hari ini juga merupakan hari yang indah untuk berlibur singkat bersama pasangan. Jika lajang, cancer mungkin menemukan cinta sejati yang berasal dari dalam lingkaran sosial terdekat. Cancer benar-benar dapat menikmati keindahan romansa pada hari ini.
Karir Cancer
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