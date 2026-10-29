Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 29 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa bersemangat dan senang. Pikiran ini memungkinkan libra untuk berhasil dalam segala hal yang diinginkan.

Hal ini mungkin periode yang membahagiakan, dimana libra dapat mencapai lebih banyak hal yang diinginkan dan mengatasi rintangan atau masalah apa pun yang terjadi.

Zodiak scorpio akan menjadi penengah dalam perselisihan di dalam rumah. Scorpio mungkin terjebak di tengah konflik, sehingga harus bertindak sebagai mediator untuk meredakan ketegangan. Cobalah mengambil peran sebagai mediator atau penengah agar semuanya akan kembali normal dengan cepat.

Namun berhati-hatilah agar tidak memihak siapa pun dan dengarkan semua pihak yang berkonflik. Segalanya akan membaik hanya jika scorpio mengambil kendali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Kamis, 29 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan untuk menghindari kesalahpahaman. Terkait karir, jangan sampai kehilangan kendali dan emosi di tempat kerja.

Sementara itu, mulailah gaya hidup sehat dan lakukan yoga yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Terkait keuangan, libra akan memperoleh proyek yang sangat menguntungkan sehingga mampu memenuhi tujuan keuangan.

Cinta Libra