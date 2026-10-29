Banyak Kasus Gangguan Penglihatan, Cek Mata Gratis Digelar di Tangerang untuk 300 Orang

Ilustrasi cek kesehatan mata gratis. (Istimewa)

JawaPos.com - JEC Eye Hospitals and Clinics menggelar pemeriksaan mata gratis. Kegiatan ini berangkat dari keprihatianan masih banyak ditemukannya gangguan penglihatan seperti miopia (rabun jauh), hipermetropia (rabun dekat), dan astigmatisme (mata silinder).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari sekitar 55 juta penduduk berusia di atas 7 tahun yang mengikuti skrining kesehatan mata pada 2025, sekitar 17 persen ditemukan mengalami gangguan penglihatan di atas.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti aktivitas melihat dekat dalam waktu lama, penggunaan perangkat digital, serta kurangnya aktivitas luar ruangan. Perlu ada kesadaran untuk melakukan pemeriksaan mata berkala.

Oleh karena itu, JEC menggelar kegiatan pemeriksaan mata gratis bersama Parent Teacher Association (PTA) Secondary Syafana Islamic School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.

Penyelenggara menargetkan kegiatan ini diikuti oleh 250-300 orang. Mereka terdiri dari tenaga pendidik dan staf sekolah, masyarakat sekitar yang membutuhkan terutama kelompok dhuafa, serta anak didik Atta’awun Educare Kampus Lengkong.

Senior Direktur Pengembangan dan Pendidikan JEC Eye Hospitals and Clinics, Prof. Tjahjono D. Gondhowiarjo mengatakan, kesadaran akan pentingnya deteksi dini perlu didukung oleh akses pemeriksaan mata yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kelainan refraksi, seperti mata minus, plus, dan silinder, dapat dialami siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kondisi ini kerap tidak disadari sejak awal, padahal dapat memengaruhi kenyamanan belajar, produktivitas, hingga kualitas hidup sehari-hari," kata Tjahjono, Rabu (28/10).

Dengan pengecekan mata gratis ini, diharapkan gangguan penglihatan bisa dikenali sejak dini. Sehingga, proses penanganan berjalan lebih tepat.

“Kami berharap kesempatan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan menjaga kesehatan mata secara berkelanjutan, serta mendorong peserta meneruskan kepedulian tersebut kepada keluarga dan masyarakat di sekitarnya,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua PTA Secondary Syafana Islamic Schoo, Sundus Wahidah mengatakan bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan bagi orang tua, siswa, dan warga sekolah untuk menumbuhkan kepedulian sosial melalui keterlibatan langsung.

“Pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kami ingin mengajak seluruh komunitas sekolah untuk berkontribusi sesuai perannya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan," pungkas Sundus.