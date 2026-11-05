Penyandang Talasemia Diperkirakan Lebih Banyak dari Data, Deteksi Dini Diperlukan

JawaPos.com - Jumlah penyandang talasemia di Indonesia diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan angka yang selama ini tercatat. Minimnya pemeriksaan dan banyaknya pembawa sifat talasemia yang tidak menyadari kondisinya membuat penyakit kelainan darah bawaan tersebut berpotensi menjadi fenomena gunung es.

Data Yayasan Thalassemia Indonesia (YTI) pada 2024 yang dikutip Kementerian Kesehatan RI mencatat sebanyak 13.939 penyandang talasemia di Indonesia. Sementara itu, sekitar 3–10 persen penduduk Indonesia atau setara 8,5–27 juta orang diperkirakan merupakan pembawa sifat talasemia. Sebagian besar belum mengetahui status kesehatannya karena tidak menunjukkan gejala khas.

Ketua umum Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn) Dr. dr. Teguh Triyono, M.Kes, Sp.PK, Subsp. KV (K), Subsp. BDKT (K) menegaskan bahwa deteksi dini menjadi penting karena pembawa sifat talasemia umumnya tidak mengalami keluhan atau gejala yang mudah dikenali.

Tanpa pemeriksaan laboratorium, seseorang bisa tidak mengetahui bahwa dirinya membawa kelainan genetik tersebut.

"Pencegahan dan deteksi dini talasemia membutuhkan komitmen dan kolaborasi berkelanjutan," ujarnya, Kamis (5/11).

Ia menerangkan, risiko talasemia semakin besar apabila dua orang yang sama-sama menjadi pembawa sifat talasemia menikah dan memiliki keturunan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan anak lahir dengan talasemia mayor yang membutuhkan perawatan medis sepanjang hidup.

Penyandang talasemia mayor harus menjalani transfusi darah secara berkala. Selain berdampak terhadap kualitas hidup pasien dan keluarganya, kebutuhan perawatan jangka panjang juga membutuhkan dukungan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut, kata dr. Teguh mendorong PDS PatKLIn, Kementerian Kesehatan RI, Perhimpunan Orang Tua Penderita Thalassemia Indonesia (POPTI), dan Sysmex Indonesia memperkuat kolaborasi skrining talasemia.