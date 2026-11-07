Pengurus Baru ILKI Komit Perkuat Peran Strategis Laboratorium dalam Transformasi Kesehatan Indonesia

JawaPos.com – Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan di Indonesia, sekaligus mengambil peran lebih aktif dalam mendukung agenda transformasi kesehatan nasional.

Ini disampaikan dalam pelantikan kepengurusan ILKI periode 2025–2029. Pelantikan dilakukan oleh Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, dr. Maria Endang Sumiwi, MPH.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan saat ini berfokus pada percepatan enam pilar Transformasi Kesehatan, dengan Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer sebagai salah satu pilar utama yang didukung oleh Transformasi Teknologi Kesehatan.

Ditegaskan, laboratorium kesehatan bukan sekadar fasilitas penunjang medis, melainkan merupakan benteng utama diagnostik dan garda depan sistem kewaspadaan dini kesehatan masyarakat.

Keputusan klinis yang akurat, pencegahan penyakit yang presisi, hingga respons cepat terhadPengurus Baru ILKI Komit Perkuat Peran Strategis Laboratorium dalam Transformasi Kesehatan Indonesia,

Dalam konteks penguatan pelayanan kesehatan primer dan komunitas, integrasi jejaring laboratorium kesehatan, mulai dari Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), hingga laboratorium swasta dan mandiri, menjadi kunci untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia memperoleh akses layanan diagnostik yang bermutu, cepat, dan terjangkau.

dr. Maria Endang Sumiwi, MPH, menyampaikan tiga harapan utama kepada Pengurus Pusat ILKI yang baru dilantik, yaitu memperkuat sinergi dan standardisasi mutu pelayanan. ILKI diharapkan terus membina dan mengawal laboratorium kesehatan anggotanya agar senantiasa memenuhi standar mutu, keselamatan pasien, serta persyaratan akreditasi yang berlaku.

Kedua, mendorong inovasi dan integrasi teknologi. ILKI diharapkan turut mendorong interoperabilitas data laboratorium medis dengan platform digital kesehatan nasional SATUSEHAT, guna mewujudkan integrasi data kesehatan Indonesia yang akurat dan real-time.

Teakhir, memperkuat jejaring laboratorium kesehatan. ILKI diharapkan dapat berkolaborasi aktif dengan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium di tingkat primer dan komunitas, serta lanjutan sehingga deteksi dini penyakit dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.