Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 6 November 2026 | 05.20 WIB

Rasio Dokter di Indonesia Hanya 0,62 per 1000 Penduduk, Kemenkes: AI Harus Dimanfaatkan

Ilustrasi Dokter melakukan pemeriksaan mata di RS Pelni, Jakarta. - Image

Ilustrasi Dokter melakukan pemeriksaan mata di RS Pelni, Jakarta.

JawaPos.com - Rasio dokter di Indonesia hanya 0,62 dokter per 1.000 penduduk. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menilai pemanfaatan artificial intelligence (AI) perlu dioptimalkan untuk membantu mengatasi kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan tersebut 

Ketua Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) periode 2024–2026 sekaligus Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Anna Kurniati mengatakan, perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan seluruh tenaga kesehatan, termasuk yang bertugas di wilayah terpencil.

AI dinilai dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan.

"Termasuk berkembangnya teknologi Artificial Intelligence, ini harus menjadi instrumen yang bisa membantu tenaga kesehatan," kata Anna dalam Konferensi ke-14 AAAH di Bali, Rabu (4/11).

Sementara itu, Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kemenkes Ika Trisia memaparkan, Indonesia saat ini memiliki 180.327 dokter teregistrasi. Namun, jumlah tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan secara merata di seluruh wilayah.

Berdasarkan data nasional, sebanyak 63 persen Puskesmas atau 6.520 dari total 10.337 Puskesmas telah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Sementara itu, 80,8 persen RSUD atau 681 dari 843 rumah sakit telah memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar.

"Kami masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis serta memastikan pemerataan distribusi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," ungkap Ika.

Menurutnya, persoalan SDM kesehatan tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga medis yang tersedia. Pemerintah juga harus memastikan tenaga kesehatan memiliki kualifikasi sesuai standar dan ditempatkan berdasarkan kebutuhan pelayanan di setiap daerah.

"Tantangan kita bukan hanya menghasilkan lebih banyak tenaga kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa tenaga kesehatan yang tepat tersedia di tempat yang tepat, dengan kompetensi yang tepat," tegasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kemenkes: Untuk Pertama Kalinya Kasus Tuberkolosis di Indonesia Menurun - Image
Kesehatan

Kemenkes: Untuk Pertama Kalinya Kasus Tuberkolosis di Indonesia Menurun

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.44 WIB

Kemenkes Siapkan Tim Dokter Khusus Menteri, Menkes: Yang Terbaik di Bidangnya - Image
Nasional

Kemenkes Siapkan Tim Dokter Khusus Menteri, Menkes: Yang Terbaik di Bidangnya

Jumat, 23 Oktober 2026 | 20.33 WIB

Kemenkes: 333.470 Kasus ISPA di 7 Wilayah Terdampak Karhutla, Harian 4.520 Kasus - Image
Kesehatan

Kemenkes: 333.470 Kasus ISPA di 7 Wilayah Terdampak Karhutla, Harian 4.520 Kasus

Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.15 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore