Olahraga Sambil Seru-seruan, Ini 7 Manfaat Bermain Hula Hoop untuk Kesehatan

Ilustrasi sesorang bermain hula hoop (Magnific)
JawaPos.com - Hula hoop dikenal sebagai permainan berupa lingkaran plastik yang diputar di bagian pinggang. Permainan ini biasanya dilakukan dengan menggerakkan pinggul agar lingkaran tetap berputar dan tidak terjatuh.
Meski sering dianggap sebagai permainan anak-anak, olahraga ringan ini ternyata memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Olahraga ini dapat membantu mengecilkan lingkar pinggang dan perut, meningkatkan fleksibilitas tubuh, hingga menjaga kesehatan jantung.
Selain itu, bermain hula hoop juga tidak membutuhkan banyak peralatan sehingga bisa menjadi pilihan aktivitas fisik di rumah. Jika dilakukan secara rutin dan dengan teknik yang tepat, olahraga ini dapat menjadi salah satu cara untuk menambah variasi gerakan dalam rutinitas sehari-hari.
Melansir dari Halodoc dan HelloSehat, Jum’at (6/11), berikut beberapa manfaat dari bermain hula hoop.
1. Membakar Kalori di Tubuh
Salah satu manfaat dari bermain hula hoop ialah dapat membantu membakar kalori di tubuh. Dalam durasi 30 menit, aktivitas ini dapat membakar sekitar 165 kalori pada wanita dan 200 kalori pada pria.
Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan kalori yang terbakar saat melakukan olahraga aerobik, seperti menari salsa atau belly dance. Karena itu, hula hoop bisa menjadi alternatif olahraga yang menyenangkan untuk membantu mengelola berat badan.
2. Melatih Keseimbangan dan Kontrol Gerak
Bermain hula hoop membutuhkan koordinasi antara gerakan pinggul, kaki, dan kestabilan tubuh agar lingkaran tetap berputar. Aktivitas ini tidak hanya mengandalkan gerakan pinggul, tetapi juga memerlukan fokus untuk menjaga ritme dan posisi tubuh.
Jika dilakukan secara rutin, latihan ini dapat membantu meningkatkan keseimbangan, koordinasi motorik, serta kesadaran terhadap posisi tubuh. Dengan begitu, seseorang dapat lebih mudah mengontrol postur dan arah gerakan saat melakukan aktivitas sehari-hari.
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