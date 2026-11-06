6 Manfaat Berjemur di Pagi Hari untuk Kesehatan Tubuh

JawaPos.com - Berjemur di bawah sinar matahari pagi menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Paparan sinar matahari membantu kulit memproduksi vitamin D yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai fungsi tubuh.

Vitamin D sendiri berperan penting dalam membantu penyerapan kalsium dan fosfor, menjaga kesehatan tulang, serta mendukung fungsi otot dan sistem kekebalan tubuh. Karena itu, mendapatkan paparan sinar matahari dalam jumlah yang cukup dapat menjadi salah satu cara untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin D.

Meski memiliki berbagai manfaat, berjemur tetap perlu dilakukan secukupnya. Paparan sinar matahari yang terlalu lama justru dapat menyebabkan kulit terbakar dan meningkatkan risiko kerusakan kulit.

Lantas, apa saja manfaat berjemur di pagi hari? Melansir dari WebMD dan Cleveland Clinic, Kamis (5/11), berikut sejumlah manfaat ketika berjemur di pagi hari.

1. Membantu Memenuhi Kebutuhan Vitamin D

Salah satu manfaat utama paparan sinar matahari adalah membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini dibutuhkan tubuh untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Dengan mendapatkan vitamin D yang cukup, tubuh dapat menjalankan fungsi tersebut dengan lebih baik.

2. Mendukung Sistem Kekebalan Tubuh

Vitamin D turut berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Nutrisi ini membantu mengatur respons imun sehingga tubuh dapat menjalankan mekanisme pertahanannya dengan baik.

Karena itu, mencukupi kebutuhan vitamin D menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh.