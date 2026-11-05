5 Cara Mengatasi Kesusupan pada Kulit dengan Mudah dan Aman

Ilustrasi seseorang kesusupan (Magnific)
JawaPos.com - Kesusupan merupakan kondisi ketika benda asing berukuran kecil, seperti serpihan kayu, duri tanaman, pecahan kaca, atau logam, masuk dan tertancap di bawah permukaan kulit. Kondisi ini biasanya menimbulkan rasa nyeri, perih, hingga bengkak pada bagian tubuh yang terkena.
Meski sering dianggap sepele, kesusupan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Serpihan yang tertinggal di dalam kulit dapat memicu iritasi hingga infeksi apabila tidak ditangani dengan benar.
Untuk menghindari risiko infeksi, ada beberapa langkah pertolongan pertama untuk mengatasi kesusupan dengan mudah dan aman. Mengutip dari laman American Academy of Dermatology, Rabu (4/11), berikut caranya.
1. Bersihkan Area Kulit yang Terkena
Langkah pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum menangani bagian kulit yang terkena kesusupan. Kemudian, bersihkan area tersebut secara perlahan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Setelah itu, keringkan menggunakan kain atau handuk bersih sebelum mengeluarkan serpihan.
2. Merendam dengan Air Hangat
Selain membersihkan area yang terkena kesusupan, merendam bagian kulit tersebut menggunakan air hangat juga bisa menjadi salah satu cara untuk membantu mengeluarkan serpihan. Air hangat dapat membantu melunakkan kulit sehingga serpihan kayu lebih mudah dijangkau dan dikeluarkan.
3. Gunakan Pinset untuk Mengeluarkan Serpihan
Jika sebagian serpihan masih terlihat di permukaan kulit, gunakan pinset untuk menariknya secara perlahan. Sebelumnya, bersihkan ujung pinset menggunakan alkohol. Tarik serpihan mengikuti arah masuknya agar tidak patah dan tertinggal di dalam kulit.
Hindari menekan atau memencet kulit di sekitar serpihan karena dapat membuatnya patah menjadi bagian yang lebih kecil dan sulit dikeluarkan.
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