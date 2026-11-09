Dokter Incognito Ungkap Bahaya Karhutla bagi Kesehatan hingga Lingkungan

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di berbagai wilayah Indonesia bukan sekadar persoalan kerusakan lingkungan. Bencana ini juga menyimpan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, mulai dari gangguan pernapasan hingga meningkatnya risiko penyakit paru-paru dalam jangka panjang.

Dokter Abelina Dini Fitria, Dpl. AAAM, MM, MARS, yang juga dikenal sebagai dr. Incognito, menilai dampak karhutla perlu mendapat perhatian lebih luas. Menurutnya, persoalan yang muncul akibat kebakaran hutan tidak boleh hanya diukur dari luas lahan yang terbakar atau jumlah satwa yang kehilangan habitat.

Paparan asap dan berbagai polutan hasil pembakaran juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang berlangsung lama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak.

Ia menjelaskan, gangguan kesehatan akibat karhutla tidak terbatas pada Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Paparan asap secara berulang juga dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan dan meningkatkan risiko komplikasi penyakit paru.

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"ISPA berulang bisa lama-lama jadi bronkitis dan pneumonia. Sekarang ini banyak karbon monoksida (CO) dari kebakaran membuat kadar oksigen di paru berkurang," ujarnya.

dr. Incognito turut mengingatkan bahaya karbon monoksida (CO), gas beracun yang dapat mengganggu kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Gas tersebut terbentuk dari proses pembakaran yang tidak sempurna. Dalam konsentrasi tinggi, paparan karbon monoksida dapat menyebabkan keracunan serius, bahkan kematian.

Sementara itu, asap kebakaran hutan juga mengandung partikel halus dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Paparan berulang berpotensi memperburuk penyakit paru, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta orang yang sudah memiliki gangguan pernapasan.