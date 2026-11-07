Cara Mendinginkan Wajah Saat Terbakar Sinar Matahari, Bantu Redakan Sunburn Tanpa Sunscreen

Ilustrasi sunburn. (Pexels)
JawaPos.com - Paparan sinar matahari setiap hari bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit, terutama bagi anda yang memiliki kulit sensitif.
Menurut informasi dari laman kemkes.go.id (7/11) Sunburn adalah reaksi iritasi atau peradangan terhadap kerusakan radiasi ultraviolet (UV) pada lapisan terluar kulit.
Gejala umum yang bisa terlihat adalah munculnya ruam kemerahan, sensasi panas saat disentuh, pembengkakan, nyeri, lepuh, sampai kulit gatal yang mengelupas.
Paparan sinar matahari berlebih dapat memicu sunburn, terlebih jika kulit anda tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Menurut informasi dari laman /cnfstore sunburn bisa dicegah dengan mengaplikasikan sunscreen setiap hari.
Lantas, bagaimana jika kulit wajah sudah terlanjur mengalami sunburn? Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu meredakan rasa nyeri, menenangkan kulit, dan juga mendukung proses pemulihan sunburn.
Kompres dingin
Kompres dingin adalah cara awal yang bisa anda lakukan untuk mengatasi sunburn. Caranya cukup mudah, yakni dengan membasahi handuk bersih menggunakan air dingin.
Letakkan handuk pada area kemerahan selama 10-15 menit. Cara ini dapat membantu mengurangi peradangan dan sensasi terbakar pada kulit.
Hindari menempelkan es batu secara langsung pada kulit, karena suhu yang terlalu dingin dapat mengiritasi kulit semakin parah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022