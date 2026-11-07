Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 8 November 2026 | 03.36 WIB

Cara Mendinginkan Wajah Saat Terbakar Sinar Matahari, Bantu Redakan Sunburn Tanpa Sunscreen

Ilustrasi sunburn. (Pexels) - Image

Ilustrasi sunburn. (Pexels)

JawaPos.com - Paparan sinar matahari setiap hari bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit, terutama bagi anda yang memiliki kulit sensitif. 

Menurut informasi dari laman kemkes.go.id (7/11) Sunburn adalah reaksi iritasi atau peradangan terhadap kerusakan radiasi ultraviolet (UV) pada lapisan terluar kulit. 

Gejala umum yang bisa terlihat adalah munculnya ruam kemerahan, sensasi panas saat  disentuh, pembengkakan, nyeri, lepuh, sampai kulit gatal yang mengelupas. 

Paparan sinar matahari berlebih dapat memicu sunburn, terlebih jika kulit anda tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Menurut informasi dari laman  /cnfstore sunburn bisa dicegah dengan mengaplikasikan sunscreen setiap hari.

Lantas, bagaimana jika kulit wajah sudah terlanjur mengalami sunburn? Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu meredakan rasa nyeri, menenangkan kulit, dan juga mendukung proses pemulihan sunburn. 

Kompres dingin adalah cara awal yang bisa anda lakukan untuk mengatasi sunburn. Caranya cukup mudah, yakni dengan membasahi handuk bersih menggunakan air dingin. 

Letakkan handuk pada area kemerahan selama 10-15 menit. Cara ini dapat membantu mengurangi peradangan dan sensasi terbakar pada kulit. 

Hindari menempelkan es batu secara langsung pada kulit, karena suhu yang terlalu dingin dapat mengiritasi kulit semakin parah. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kamar Tidur Terasa Panas di Malam Hari? Ini 7 Trik Mendinginkannya Tanpa AC - Image
Kepribadian

Kamar Tidur Terasa Panas di Malam Hari? Ini 7 Trik Mendinginkannya Tanpa AC

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.34 WIB

5 Cara Face Yoga untuk Wajah Tampak Lebih Kencang dan Segar - Image
Lifestyle

5 Cara Face Yoga untuk Wajah Tampak Lebih Kencang dan Segar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 01.22 WIB

7 Alasan Mengapa Wajah yang Cantik Saja Tidak Cukup di Dunia Kerja Saat Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Wajah yang Cantik Saja Tidak Cukup di Dunia Kerja Saat Ini Menurut Psikologi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02.43 WIB

Terpopuler

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam - Image
1

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura

6

Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka

7

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

8

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

9

Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa

10

Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore