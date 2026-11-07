Cara Mendinginkan Wajah Saat Terbakar Sinar Matahari, Bantu Redakan Sunburn Tanpa Sunscreen

JawaPos.com - Paparan sinar matahari setiap hari bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit, terutama bagi anda yang memiliki kulit sensitif.

Menurut informasi dari laman kemkes.go.id (7/11) Sunburn adalah reaksi iritasi atau peradangan terhadap kerusakan radiasi ultraviolet (UV) pada lapisan terluar kulit.

Gejala umum yang bisa terlihat adalah munculnya ruam kemerahan, sensasi panas saat disentuh, pembengkakan, nyeri, lepuh, sampai kulit gatal yang mengelupas.

Paparan sinar matahari berlebih dapat memicu sunburn, terlebih jika kulit anda tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Menurut informasi dari laman /cnfstore sunburn bisa dicegah dengan mengaplikasikan sunscreen setiap hari.

Lantas, bagaimana jika kulit wajah sudah terlanjur mengalami sunburn? Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu meredakan rasa nyeri, menenangkan kulit, dan juga mendukung proses pemulihan sunburn.

Kompres dingin

Kompres dingin adalah cara awal yang bisa anda lakukan untuk mengatasi sunburn. Caranya cukup mudah, yakni dengan membasahi handuk bersih menggunakan air dingin.

Letakkan handuk pada area kemerahan selama 10-15 menit. Cara ini dapat membantu mengurangi peradangan dan sensasi terbakar pada kulit.