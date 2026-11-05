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Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 5 November 2026 | 22.56 WIB

Kabar Baik! Kasus Malaria di Mimika Papua Turun 13,4% Dibanding Tahun 2025

Ilustrasi nyamuk penyebab penyakit malaria. - Image

Ilustrasi nyamuk penyebab penyakit malaria.

JawaPos.com - Kasus malaria di Kabupaten Mimika, Papua, mengalami penurunan sebesar 13,4 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat, jumlah kasus malaria turun dari 162.249 kasus pada 2025 menjadi 140.456 kasus pada 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Marselino Mameyau mengingatkan jajarannya agar tidak mengendurkan pengawasan dan penanganan malaria di lapangan.

"Penurunan ini merupakan hasil kerja keras bersama, namun pengawasan dan penanganan kasus tetap harus dioptimalkan," ujar Marselino Mameyau seperti dikutip dari Cepos Online (Jawa Pos Grup), Kamis (5/11).

Selain penurunan jumlah kasus, sejumlah indikator penanganan malaria di Mimika juga menunjukkan perbaikan. Jumlah pemeriksaan darah bahkan meningkat dari 1.299.089 tes pada 2025 menjadi 1.361.502 tes pada 2026.

Angka Insidens Parasit atau Annual Parasite Incidence (API) juga turun dari 574,94 pada 2025 menjadi 423,32 pada 2026. Sementara itu, angka positif atau Positivity Rate (PR) menyusut dari 14,67 persen menjadi 10,32 persen.

Berdasarkan data tren bulanan, jumlah kasus malaria pada 2026 sempat mengalami lonjakan pada Juli dengan 18.234 kasus. Angka tersebut kembali meningkat pada Oktober hingga mencapai 22.296 kasus.

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika terus mengintensifkan pemeriksaan dan strategi penanggulangan untuk menekan penularan malaria. Peningkatan pemeriksaan darah diharapkan dapat membantu mendeteksi kasus sekaligus mengendalikan penyebaran parasit malaria di wilayah tersebut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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