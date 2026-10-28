Waspada Perlengketan Usus dengan Saluran Kemih Usai Operasi Perut, Kenali Gejala dan Penanganannya

JawaPos.com - Perlengketan merupakan kondisi yang lumrah ditemukan usai operasi perut. Tapi kondisi ini memerlukan penanganan lanjutan ketika mulai merambah organ vital lainnya, seperti saluran kemih.

Tindakan bedah di area perut, seperti operasi usus buntu maupun operasi caesar, merupakan prosedur medis yang lazim ditemui. Namun, proses pemulihan alami tubuh terkadang meninggalkan jaringan parut yang memicu perlengketan antar organ di dalam rongga perut atau dikenal sebagai adhesi.

Dokter Spesialis Bedah Digestif Bethsaida Hospital Gading Serpong, dr. Eko Priatno, Sp.B-KBD, menjelaskan, perlengketan usus dapat dipicu oleh riwayat operasi terdahulu, peradangan, hingga infeksi di dalam rongga perut. Kendati demikian, masyarakat diimbau agar tidak langsung panik karena tidak seluruh kasus adhesi berujung pada tindakan pembedahan.

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Apabila perlengketan memicu gejala klinis seperti nyeri perut berulang, kembung, hingga hambatan pergerakan usus, pemeriksaan medis mendalam mutlak diperlukan untuk mendeteksi akar masalahnya.

Sinergi Bedah Digestif dan Urologi Rekonstruksi

Tingkat kerumitan penanganan melonjak drastis tatkala jaringan perlengketan berada di sekitar atau bahkan melibatkan saluran kemih, khususnya ureter saluran vital yang mengalirkan urine dari ginjal menuju kandung kemih.

Diungkapkan dr. Donny Eka Putra, Sp.U.,(K), Subsp. Trauma and Reconstructive Urology, selaku Dokter Spesialis Urologi Konsultan Trauma dan Rekonstruksi Urogenital, pada kasus perlengketan yang kompleks, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada satu organ.

"Kami perlu memahami hubungan antar organ yang terlibat agar tindakan dapat direncanakan secara menyeluruh, termasuk menjaga fungsi saluran kemih dan melakukan rekonstruksi jika diperlukan," ujar dr. Donny.

Sebelum merumuskan langkah terapi, tim dokter terlebih dahulu menjalankan evaluasi riwayat medis, pemeriksaan fisik menyeluruh, hingga prosedur diagnostik penunjang seperti CT Scan sesuai kebutuhan klinis. Pendekatan berbasis data ini memastikan langkah medis yang diambil benar-benar efektif dan meminimalkan risiko komplikasi.