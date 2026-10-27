Gerakan Tangan Bersih: Enesis Ajak Siswa Jadi Duta Tangan Bersih

JawaPos.com - Kebiasaan sehat bisa berawal dari hal kecil seperti cuci tangan. Hal itu yang coba ditanamkan Enesis Group lewat brand Antis dalam program CSR School bertajuk Gerakan Tangan Bersih untuk memperingati Global Handwashing Day 2026.

Head of Human Resources, Services and Public Relations Enesis Group RM Ardiantara mengatakan, program ini digelar di dua sekolah dasar, yakni SDN 20 Utan Kayu Selatan dan SDN 02 Mampang Prapatan.

”Sasarannya jelas, membangun kesadaran cuci tangan sejak dini agar tidak sekadar tahu, tapi jadi kebiasaan,” papar RM Ardiantara.

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Dia menjelaskan, edukasi dikemas interaktif. Siswa diajak memahami pentingnya kebersihan tangan, cara cuci tangan yang benar, hingga penggunaan hand sanitizer sebagai pelengkap sabun dan air mengalir.

”Tak hanya edukasi, Enesis juga membagikan produk Antis untuk siswa dan guru. Masing-masing sekolah mendapat dua dispenser hand sanitizer Antis dan satu jerigen Antis agar praktik cuci tangan lebih mudah dilakukan sehari-hari,” kata RM Ardiantara.

RM Ardiantara menegaskan, tujuan utama program ini adalah perubahan perilaku.

”Kami percaya edukasi kesehatan yang berdampak bukan hanya membuat anak-anak tahu apa yang benar, tetapi membantu mereka terbiasa melakukannya. Sekolah memiliki peran penting karena disinilah kebiasaan dibentuk melalui contoh, pengulangan, dan saling mengingatkan,” ujar Ardiantara.

Agar pesan tidak berhenti di satu hari, lanjut dia, program ini melibatkan 10 siswa sebagai Duta Kelas.