Keracunan MBG di Batang, Waktu Masak Telur Hingga Kebersihan Dapur jadi Sorotan

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana (Istimewa)
JawaPos.com – Waktu masak telur dan kebersihan dapur di SPPG Batang Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah jadi sorotan, usai ratusan siswa dan orang tua diduga keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (23/9).
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan pengolahan telur dilakukan terlalu dini serta kondisi kebersihan di beberapa bagian dapur tidak sesuai standar.
Berdasarkan pemeriksaan awal BGN, ditemukan adanya sejumlah ketidakpatuhan terhadap SOP di SPPG Batang Bawang.
Termasuk waktu pengolahan telur yang dilakukan lebih awal, yakni pukul 19.30 WIB hari sebelumnya, lalu dipanaskan kembali pada pukul 02.30 WIB di hari H.
Selain itu, ditemukan pula kondisi kebersihan pada beberapa bagian SPPG yang perlu mendapat perhatian.
Temuan tersebut masih menjadi bagian dari proses investigasi dan belum menjadi kesimpulan akhir mengenai penyebab kejadian.
kata Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya sedang menelusuri seluruh proses, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pemorsian hingga distribusi.
“Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh pemeriksaan selesai. Semua harus berdasarkan fakta dan hasil investigasi,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/9).
BGN juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Batang, fasilitas kesehatan, serta Tim Satgas MBG Kabupaten Batang untuk memastikan penanganan penerima manfaat dan proses investigasi berjalan secara terpadu.
BGN akan mengevaluasi hasil pemeriksaan untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap SPPG tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022