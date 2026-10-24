Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.46 WIB

Pentingnya Recovery setelah Berlari, Jangan Cuma Fokus Jarak dan Pace

Ilustrasi olahraga lari. (Pinterest) - Image

Ilustrasi olahraga lari. (Pinterest)

JawaPos.com - Menyelesaikan target jarak dan menjaga kecepatan atau pace kerap menjadi perhatian utama pelari saat berlatih maupun mengikuti perlombaan.

Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni pemulihan tubuh setelah beraktivitas fisik, terutama lari.

Proses pemulihan atau recovery melibatkan sejumlah faktor, mulai dari tidur yang cukup, istirahat, hidrasi, hingga pemenuhan nutrisi harian.

Salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh adalah magnesium, mineral yang berperan dalam mendukung fungsi normal otot dan saraf serta metabolisme energi.

Pentingnya recovery ini menjadi salah satu topik yang diangkat pada diskusi dalam Vitalife melalui kolaborasinya dengan UNERD dan komunitas lari No Pace dalam rangkaian Jakarta Running Festival 2026. 

Praktisi kebugaran, dr. Maria Lestari menjelaskan kaitan pemenuhan nutrisi dengan aktivitas fisik dan pentingnya memahami kebutuhan tubuh.

Dia menekankan bahwa perhatian terhadap kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada latihan dan pencapaian target lari.

Dia menjelaskan, magnesium memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf serta metabolisme energi.

Bagi individu yang aktif berolahraga, memenuhi kebutuhan nutrisi harian merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi tubuh tetap optimal.

“Namun, penting untuk diingat bahwa recovery merupakan proses yang menyeluruh, sehingga tidak hanya bergantung pada satu jenis nutrisi,” kata dr. Maria di Jakarta, dikutip Sabtu (24/10).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Samsung Health Punya Fitur Baru, Bisa Pantau Tidur dan Impor Rute Lari dari Strava - Image
Teknologi

Samsung Health Punya Fitur Baru, Bisa Pantau Tidur dan Impor Rute Lari dari Strava

Kamis, 15 Oktober 2026 | 01.44 WIB

Prediksi Skor Feyenoord vs Como: I Lariani Siap Bikin Kejutan di De Kuip, Berpotensi Hujan Gol! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Feyenoord vs Como: I Lariani Siap Bikin Kejutan di De Kuip, Berpotensi Hujan Gol!

Selasa, 13 Oktober 2026 | 15.38 WIB

Depok Kids Run Festival Digelar 1 November, Ada Lomba Lari Anak - Image
Sports

Depok Kids Run Festival Digelar 1 November, Ada Lomba Lari Anak

Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.33 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore