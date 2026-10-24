Pentingnya Recovery setelah Berlari, Jangan Cuma Fokus Jarak dan Pace

JawaPos.com - Menyelesaikan target jarak dan menjaga kecepatan atau pace kerap menjadi perhatian utama pelari saat berlatih maupun mengikuti perlombaan.

Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni pemulihan tubuh setelah beraktivitas fisik, terutama lari.

Proses pemulihan atau recovery melibatkan sejumlah faktor, mulai dari tidur yang cukup, istirahat, hidrasi, hingga pemenuhan nutrisi harian.

Salah satu nutrisi yang dibutuhkan tubuh adalah magnesium, mineral yang berperan dalam mendukung fungsi normal otot dan saraf serta metabolisme energi.

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Pentingnya recovery ini menjadi salah satu topik yang diangkat pada diskusi dalam Vitalife melalui kolaborasinya dengan UNERD dan komunitas lari No Pace dalam rangkaian Jakarta Running Festival 2026.

Praktisi kebugaran, dr. Maria Lestari menjelaskan kaitan pemenuhan nutrisi dengan aktivitas fisik dan pentingnya memahami kebutuhan tubuh.

Dia menekankan bahwa perhatian terhadap kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada latihan dan pencapaian target lari.

Dia menjelaskan, magnesium memiliki peran penting dalam berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi otot dan saraf serta metabolisme energi.

Bagi individu yang aktif berolahraga, memenuhi kebutuhan nutrisi harian merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi tubuh tetap optimal.