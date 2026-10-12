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Djati Waluyo
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.16 WIB

Gandeng PIKI, Mayapada Hospital Bahas Teknik Terbaru Penanganan Jantung

Peringatan Hari Jantung Sedunia, Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) berkolaborasi dengan Perhimpunan Intervensi Kardiovaskuler Indonesia (PIKI) menggelar Strategic PCI Meeting 2026. - Image

Peringatan Hari Jantung Sedunia, Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) berkolaborasi dengan Perhimpunan Intervensi Kardiovaskuler Indonesia (PIKI) menggelar Strategic PCI Meeting 2026.

JawaPos.com - Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS) berkolaborasi dengan Perhimpunan Intervensi Kardiovaskuler Indonesia (PIKI) menggelar Strategic PCI Meeting 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Jantung Sedunia. 

Forum yang membahas perkembangan teknik Complex Percutaneous Coronary Intervention (PCI), diikuti oleh lebih dari 50 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari berbagai wilayah Indonesia untuk memperdalam strategi penanganan penyakit jantung koroner (PJK) kompleks.

Sebagaimana diketahui, PCI merupakan prosedur minimal invasif untuk membuka sumbatan pembuluh darah jantung yang dikenal masyarakat sebagai pemasangan ring jantung.

Hospital Director Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Fiktorius Kuludong, mengatakan kolaborasi dengan PIKI menjadi kesempatan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan dan pengalaman klinis antardokter.

“Kami mengapresiasi kepercayaan PIKI kepada Mayapada Hospital Jakarta Selatan untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan Strategic PCI Meeting 2026,” ujar Fiktor dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/10).

Fiktor mengatakan, melalui sesi live case advanced PCI, tim dokter dapat berbagi pengalaman dan mendiskusikan berbagai strategi penanganan sumbatan jantung kompleks bersama para dokter spesialis jantung dari berbagai wilayah Indonesia. 

“Kami berharap kolaborasi ini dapat terus mendorong peningkatan kompetensi medis dan kualitas perawatan pasien jantung,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Cardiovascular Center Mayapada Hospital Jakarta Selatan menyediakan layanan penanganan berbagai kasus jantung kompleks melalui prosedur intervensi maupun bedah jantung, baik secara terbuka maupun minimal invasif.

Layanan tersebut didukung kolaborasi dokter spesialis dan subspesialis serta teknologi medis, termasuk pemeriksaan single-photon emission computed tomography (SPECT) Scan untuk mengevaluasi aliran darah ke otot jantung dan mendeteksi area yang kekurangan pasokan darah.

Selain itu, rumah sakit tersebut memiliki sistem robotik da Vinci untuk tindakan sesuai indikasi medis. Penanganan yang tersedia mencakup gangguan irama jantung atau aritmia melalui ablasi, penggantian katup mitral dan aorta secara minimal invasif, kelainan pembuluh darah aorta, hingga penyakit jantung bawaan pada anak.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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